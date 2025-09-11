Владимир Зомбори потресен от "Преди обед" с Венета Райкова

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Днес ще бъдете по-ангажирани с разговори и малки задачи. Най-добре е да приключите стари теми и да внесете яснота в общуването. Вечерта ще Ви донесе хармония и вътрешна лекота.

Водолей (21.01 - 19.02) Фокусът ще бъде върху дома и семейството. Денят е подходящ за довършване на отложени задачи, свързани с близките или жилището Ви. Вечерта ще усетите повече спокойствие и сигурност.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят е благоприятен за творчество и радостни занимания, но в рамките на завършване и довеждане до край. Добре е да освободите място за ново, като приключите старото. Вечерта ще Ви донесе приятно чувство на завършеност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Днес ще бъдете ангажирани с ежедневни задачи. Подходящо е да завършите започнатото и да въведете ред в делата си. Вечерта ще усетите лекота и удовлетворение.

Скорпион (24.10 - 22.11) Фокусът ще бъде върху партньорствата. Денят е благоприятен да изчистите недоразумения и да довършите стари теми. Вечерта ще почувствате повече хармония и стабилност.

Везни (24.09 - 23.10) Денят ще насочи вниманието Ви към доверие и споделени ресурси. Подходящо е да приключите висящи въпроси и да се освободите от тежести. Вечерта ще донесе яснота и облекчение.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще се почувствате привлечени от теми за знание, вяра или лична посока. Добре е да довършите стари идеи или планове, вместо да започвате нови. Вечерта ще усетите вътрешен мир и увереност.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ще изисква внимание към професионални или обществени задачи. Времето е подходящо да завършите стари ангажименти и да оставите след себе си завършена работа. Вечерта ще Ви донесе удовлетворение от постигнатото.

Рак (22.06 - 23.07) Фокусът ще бъде върху приятелства и колективни дела. Най-добре е да приключите стари обещания и да внесете ред в отношенията си. Вечерта ще почувствате подкрепа и стабилност в близкия си кръг.

Близнаци (22.05 - 21.06) Днес е подходящо време за усамотение и вътрешен размисъл. Завършването на отлагани въпроси ще Ви донесе спокойствие. Вечерта ще усетите яснота и повече лекота.

Телец (21.04 - 21.05) Ще се почувствате по-спокойни и съсредоточени. Денят е благоприятен да се освободите от стари натоварвания и да довършите лични задачи. Вечерта ще Ви донесе чувство за хармония и вътрешна сила.