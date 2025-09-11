Владимир Зомбори потресен от "Преди обед" с Венета Райкова

Новини
Актьорът не скри възмущението си и реагира остро: "Тъпотията царува."

Владимир Зомбори изкоментира случващото се в последно време в родния ефир и по-конкретно сутрешния блок на bTV "Преди обед“. В свое Instagram стори той публикува част от разговора между Венета Райкова и Оля Малинова, в който двете обсъждат участника от "Ергенът“ Пенко, пише blitz.bg.

Оля разказа как той признал, че никога не е бил с тъмнокожа жена и първата му мисъл била дали би "праснал“ участничката с по-тъмен цвят на кожата.

Зомбори не скри възмущението си и реагира остро: "Тъпотията царува. И важният въпрос днес е...“, подигра се той на предаването.

Критичният му тон предизвика бурни реакции сред последователите, а мнозина изтълкуваха думите му като пореден знак за окончателното му дистанциране от bTV. Според слухове Зомбори вече е приключил работата си в медията и от есента зрителите ще го гледат в новия сезон на "Пееш или лъжеш“ по Нова телевизия.

Именно тази нова посока в кариерата му вероятно е причината актьорът да си позволи толкова хапливи и директни изказвания срещу бившите си работодатели.


  • 1 Факти

    64 2 Отговор
    Простотията царува ! Видяхме и зам. омбудсмана !

    08:17 11.09.2025

  • 2 Венета

    35 2 Отговор
    Съм я чел когато беше бестселър. Сега е стар омачкан и мазен вестник.

    08:20 11.09.2025

  • 3 Да се потриса

    32 1 Отговор
    като гледа гледа телевизия. Като че ли не знае, че от там тече само простотия. Целенасочено.

    08:42 11.09.2025

  • 4 иванова

    32 0 Отговор
    Дали Зомбори ще напуска БТВ няма никакво значение и не променя факта,че от програмите на БТВ се леят простотии и цинизми.

    08:56 11.09.2025

  • 5 Каквато е

    10 1 Отговор
    Водещата, такова е и предаването.
    Точно е определението на Зомбори.
    Меко, казано Много не е добре.

    09:27 11.09.2025