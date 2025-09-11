Новини
Детски новини – новият дигитален проект на БНТ

11 Септември, 2025 08:42 416 8

Ученици от столични училища влизат в ролята на репортери и водещи

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българската национална телевизия стартира нов онлайн проект, в който деца създават и представят новини за своите връстници. Инициативата се реализира в партньорство с БРОД – Българо-румънска обсерватория за дигитални медии – организация, която подкрепя дейности в областта на борбата срещу дезинформацията и фалшивите новини.

Ученици от столични училища влизат в ролята на репортери и водещи, които всеки делничен ден подготвят новинарска видео емисия, достъпна в специално обособена секция на сайта BNTNEWS.BG. Темите са подбрани така, че да бъдат актуални, полезни и близки до света на подрастващите, като представят най-любопитното за тях от България и света, както и спортни новини.

„С детските новини БНТ поставя акцент върху развитието на медийната грамотност сред децата и подрастващите. Целта ни е да предложим новини, които са близки до техния свят и едновременно с това ги насърчават да мислят критично, разпознавайки достоверната информация.“, казва Генералният директор на обществената телевизия Емил Кошлуков.

Проектът на БНТ дава възможност на децата да се докоснат до журналистическата професия и им помага да развиват умения за критично мислене в борбата срещу дезинформацията, да различават фалшивите новини в социалните мрежи и да ги предпази от манипулации. И всичко това, докато сами създават съдържание, което те и връстниците им намират за важно и интересно.


  • 1 Новичок

    1 1 Отговор
    Хайде пак "опосуми"

    08:45 11.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    4 1 Отговор
    да се учат от рано да лъжат срещу заплащане

    08:47 11.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    3 1 Отговор
    да се учат от рано да лъжат срещу заплащане от силните партийци на деня

    08:49 11.09.2025

  • 6 Кмета

    2 1 Отговор
    Страхотна идея,нека да покажат и умните деца в тази държава.Деца,които са любознателни и отговорни.Стига всеки ден да ни показват,кой кого пребил,обрал и всички други дивотии от разни гаменчета.Интелигентните деца остават в сянката на тези,които имат пет изречения ,с които комуникират помежду си.Тези,които са се зомбирали от думи ,като "брат" "чувек" и подобни улични жаргони.Успех на новото предаване и на децата,които ще участват.

    09:02 11.09.2025

  • 7 Детенце

    1 0 Отговор
    Вероятно децата ще са бременни офицерчета от украйна - бежанци някакви, които ще искат от екрана още пари, за да спасим демокрацията и европейския път на украинските нацисти. Аз от сега казвам, че пари няма да дам, защото вече моите пари, които съм дал на държавата вече са отишли за заслужилия артист Зеленски.

    09:32 11.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.