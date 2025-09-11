Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Свински пържоли с топено сирене
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Свински пържоли с топено сирене

11 Септември, 2025 10:05 800 6

  • свински пържоли-
  • топено сирене-
  • майонеза-
  • какво да сготвя

Един нов и изключително лесен начин да приготвите пържолите

Рецепта на деня: Свински пържоли с топено сирене - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 4 броя свински пържоли;
  • 300 г топено сирене;
  • чаена чаша майонеза;
  • сол и черен пипер на вкус.

Начин на приготвяне:

Преди да започнем подготовката трябва да пуснем фурната да се загрява, за да достигне необходимите градуси и топлина, докато ние приготвяме ястието.

Месото се поръсва с подправките, подрежда се в подходящ съд за печене, след това се покрива с топено сирене. Според количеството месо, с което разполагате се редят ред месо, ред топено сирене и така докато не се изчерпят продуктите. Когато приключите с подредбата е нужно да покриете пържолите с майонеза и да похлупите съда с капак или алуминиево фолио.

Печенето е препоръчително да бъде на 200 градуса за около 2 часа, пише zvezdev.com.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Една жена

    6 2 Отговор
    Майонезата е абсолютно ненужна, даже забранена при това ястие! Топеното сирене дава достатъчно мазнина и калории!
    Вкусно е, но да се готви рядко, не е от най-полезните гозби.

    10:19 11.09.2025

  • 3 Посетител

    5 0 Отговор
    Снимката малко се различава от рецептата... Като гледам, онова на снимката по-скоро е шницел пане, отколкото пържола... И така, както е описано в рецептата: ред месо, ред сирене - значи ли това, че могат да се застъпват?!

    10:24 11.09.2025

  • 4 Със сигурност

    4 0 Отговор
    това на снимката не е пържола, а шницел.
    Вие списвачите, правите ли разлика?!

    10:46 11.09.2025

  • 5 Идън

    3 0 Отговор
    Без майонеза и топено сирене. Пека ги заляти с малко бира- покрити с алуминиево фолио. Фолиото махам и допичам. Поръсвам с черен пипер- малко сол и нарязан на ситно кромид лук.

    11:07 11.09.2025

  • 6 Пич

    1 1 Отговор
    Измислил съм подобно нещо което правя само на Коледа за радост на всички приятели. Но редувам различни меса с различни сирена и сметана. Също гъби , моркови и картофи. Реди се на пластове в глинен гювеч , капака се запечатва с тесто , вечерта се слага във фурната на 100° и лягате да спите. Сутринта когато се събудите е готово. Много вкусно но тежко ядене. Веднъж два пъти в годината е достатъчно.

    11:16 11.09.2025