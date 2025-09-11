Рецепта на деня: Свински пържоли с топено сирене

Необходими продукти:
- 4 броя свински пържоли;
- 300 г топено сирене;
- чаена чаша майонеза;
- сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне:
Преди да започнем подготовката трябва да пуснем фурната да се загрява, за да достигне необходимите градуси и топлина, докато ние приготвяме ястието.
Месото се поръсва с подправките, подрежда се в подходящ съд за печене, след това се покрива с топено сирене. Според количеството месо, с което разполагате се редят ред месо, ред топено сирене и така докато не се изчерпят продуктите. Когато приключите с подредбата е нужно да покриете пържолите с майонеза и да похлупите съда с капак или алуминиево фолио.
Печенето е препоръчително да бъде на 200 градуса за около 2 часа, пише zvezdev.com.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Една жена
Вкусно е, но да се готви рядко, не е от най-полезните гозби.
10:19 11.09.2025
3 Посетител
10:24 11.09.2025
4 Със сигурност
Вие списвачите, правите ли разлика?!
10:46 11.09.2025
5 Идън
11:07 11.09.2025
6 Пич
11:16 11.09.2025