Рецепта на деня: Свински пържоли с топено сирене

Необходими продукти:

4 броя свински пържоли;

300 г топено сирене;

чаена чаша майонеза;

сол и черен пипер на вкус.

Начин на приготвяне:

Преди да започнем подготовката трябва да пуснем фурната да се загрява, за да достигне необходимите градуси и топлина, докато ние приготвяме ястието.

Месото се поръсва с подправките, подрежда се в подходящ съд за печене, след това се покрива с топено сирене. Според количеството месо, с което разполагате се редят ред месо, ред топено сирене и така докато не се изчерпят продуктите. Когато приключите с подредбата е нужно да покриете пържолите с майонеза и да похлупите съда с капак или алуминиево фолио.

Печенето е препоръчително да бъде на 200 градуса за около 2 часа, пише zvezdev.com.