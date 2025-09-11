Откриха картина на Рубенс, смятана за изгубена от 1613 г.

Картината на Петер Паул Рубенс „Христос на кръста“, която се смяташе за изгубена от 1613 г., беше открита в имение в Париж, съобщи агенция AFP, позовавайки се на ръководителя на аукционната къща Osenat, Жан-Пиер Осенат.

„Картината на Рубенс, която никога не е била виждана на пазара, е голямо откритие за историята на изкуството, шедьовър, забравен от векове“, се казва в публикацията.

Ръководителят на аукционната къща отбеляза, че картината е в „много добро състояние“ и ще бъде пусната на търг на 30 ноември.

„Това е рядко и нечувано откритие, което ще бележи кариерата ми като акционер“, добави Осенат.

Уникална находка беше направена по време на подготовката за продажбата на едно от парижките имения. Експертиза потвърди автентичността на картината, чиито размери са 105,5 на 72,5 см.