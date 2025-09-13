Съсипаха с негативни коментари д-р Пенко от „Ергенът: Любов в рая”

„Честито! Официално си най-мразения човек в България, смешник”, този коментар във Фейсбук може би най-добре илюстрира отношението на аудиторията към Пепи от „Ергенът: Любов в рая” по bTV. Той буквално беше съсипан с коментари за двуличието си.

Причината е, че д-р Пенко получи роза и беше спасен от танцьорката Лили Естер. Още при влизането ѝ, медикът отправи ужасни расистки коментари зад гърба ѝ.

Сега, по ирония на съдбата, именно Лили Естер го спаси от изгонване, разбира се без да знае, какви ги е говорил Пепи.

В интервю с редактор на предаването, останал зад кадър, Пенко призна, че е „олигофрен” и поведението му е било „тъпанарско”. Така и не стана ясно, дали ще признае греха си пред танцьорката с нигерийски корени.

В съсипващите го коментари често се споменава, че докторът по образование и професия трябва да е много по-хуманен, но се отчита, че Пенко далеч не е единственият медик с противоречиви морал и възгледи.