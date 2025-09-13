Новини
Любопитно »
Съсипаха с негативни коментари д-р Пенко от „Ергенът: Любов в рая”

Съсипаха с негативни коментари д-р Пенко от „Ергенът: Любов в рая”

13 Септември, 2025 11:21 1 198 8

  • д-р пенко-
  • ергенът: любов в рая-
  • лили естер-
  • расизъм-
  • коментари

Медикът отправи ужасни расистки обиди зад гърба на танцьорката с нигерийски корени Лили Естер

Съсипаха с негативни коментари д-р Пенко от „Ергенът: Любов в рая” - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Честито! Официално си най-мразения човек в България, смешник”, този коментар във Фейсбук може би най-добре илюстрира отношението на аудиторията към Пепи от „Ергенът: Любов в рая” по bTV. Той буквално беше съсипан с коментари за двуличието си.

Причината е, че д-р Пенко получи роза и беше спасен от танцьорката Лили Естер. Още при влизането ѝ, медикът отправи ужасни расистки коментари зад гърба ѝ.

Сега, по ирония на съдбата, именно Лили Естер го спаси от изгонване, разбира се без да знае, какви ги е говорил Пепи.

В интервю с редактор на предаването, останал зад кадър, Пенко призна, че е „олигофрен” и поведението му е било „тъпанарско”. Така и не стана ясно, дали ще признае греха си пред танцьорката с нигерийски корени.


В съсипващите го коментари често се споменава, че докторът по образование и професия трябва да е много по-хуманен, но се отчита, че Пенко далеч не е единственият медик с противоречиви морал и възгледи.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко праните гащи

    3 0 Отговор
    Редактор на предаването е пеал и се засегна

    11:25 13.09.2025

  • 2 бай Бай

    7 0 Отговор
    Какви са тези чалга образи?
    Че и ги гледа някой??
    Бляк.

    11:25 13.09.2025

  • 3 гост

    5 1 Отговор
    Арно е момето,само да не беше толкос изрисувано като циганска каляска.

    11:29 13.09.2025

  • 4 Така е

    2 3 Отговор
    Неможачите са и расисти ,аз бих я боднал

    11:33 13.09.2025

  • 5 Гост

    2 1 Отговор
    Имаше клипче във фейсбук, какво казва "доктора". Африканските народи нямат допълнителен мускул. Да , имат по-добра мускулатура от европейската раса , като кенийците например, те са издържливи на дълги бягания и най-бързите хора, са с гени от Африка. Имат повече меланин в кожата, заради климата в Африка.

    Коментиран от #7

    11:55 13.09.2025

  • 6 Факти

    0 0 Отговор
    Лили искаше да изгони музиканта, защото усещала, че е лицемер. Накрая спаси Пенко, който я хранеше брутално зад гърба й. Уж много ги усеща нещата, а не усети расиста в къщата.

    12:12 13.09.2025

  • 7 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Африканците при равни други условия имат по-голяма плътност на костите, по-голяма маса и плътност на мускулите, повече бързи мускулни влакна и по-висока активност на метаболитните ензими. Всичко това им дава повече сила, експлозивност и скорост на къси дистанции. Повече от ясно е, че са по-близо до маймуните. Може би са първата версия на модерния човек, изобретена в биолабораториите на извънземните. Ние белите сме с ъпгрейд на мозъка за сметка на тялото. Така или иначе не трябва да се обиждаме помежду си. Никой не печели от това. Трябва да се уважаваме взаимно.

    Коментиран от #8

    12:26 13.09.2025

  • 8 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    А да се он..даме взаимно може ли? То си е един вид уважение все пак.

    12:31 13.09.2025