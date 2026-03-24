BBC Arabic: Тръмп иска трилиони от съюзниците в Персийския залив, за да продължи или спре войната

Администрацията на президента Доналд Тръмп е изправена пред взривоопасни обвинения, че оказва натиск върху съюзниците от Персийския залив за трилиони долари в замяна на продължаване или прекратяване на продължаващата война с Иран - твърдение, което, ако е вярно, би отбелязало една от най-противоречивите глави от неговото президентство.

Обвиненията се появиха, след като оманският журналист и анализатор по международни отношения Салем ал-Джухури заяви по време на предаване на BBC Arabic, че „изтичания“ показват, че САЩ изискват огромни финансови вноски от страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Според неговите забележки, обсъжданите цифри са потресаващи: приблизително 5 трилиона долара, ако страните от Персийския залив искат войната да продължи, и 2,5 трилиона долара, ако искат тя да спре.

Въпреки че няма официално потвърждение от Вашингтон или правителствата на страните от Персийския залив, твърденията хвърлят светлина върху начина, по който Тръмп се справя с конфликта, и по-широкия му подход към външната политика.

Твърденията идват на фона на бърза ескалация на конфликта в региона след съвместната офанзива между САЩ и Израел, започната по-рано тази година. Конфликтът вече доведе до значителни жертви и широко разпространена нестабилност, като Иран отвръща с удари с дронове и ракети, насочени не само към Израел, но и към съседните страни, в които се намират американски военни активи.

Съобщава се, че тези удари са засегнали нефтена и газова инфраструктура в Персийския залив, принуждавайки ги да съкращават производството и предизвиквайки икономически загуби в целия регион. Световните пазари са усетили шока, като цените на енергията се покачват, а ключови корабни маршрути, включително Ормузкия проток, са изправени пред прекъсвания.

В същото време страните от Персийския залив публично твърдят, че се противопоставят на войната и отричат ​​да предоставят оперативна подкрепа. Съобщенията за военна дейност на САЩ, активирана от територията на Персийския залив, обаче повдигат въпроси относно степента на тяхното участие.

Според изявленията на Джухури, САЩ не само се стремят към военно съгласуване, но и оказват финансов натиск върху държавите от Персийския залив, за да подкрепят военните усилия. Той описа предполагаемите искания като част от по-широка стратегия за осигуряване както на икономическа, така и на стратегическа подкрепа по време на конфликта.

Критиците твърдят, че подобен ход – обвързване на резултатите от войната с финансови вноски – би представлявал драматична промяна от традиционната дипломация към това, което те описват като транзакционна принуда.

Мащабът на докладваните цифри също предизвика тревога. Трилиони долари потенциални плащания биха надхвърлили далеч типичните споразумения за отбрана или помощ, което подхранва опасенията, че икономическият ливъридж се използва по безпрецедентни начини.

Спорът се разгръща успоредно с нарастващото икономическо напрежение между Съединените щати и страните от Персийския залив. Докладите показват, че страните от Персийския залив преоценяват големи инвестиционни ангажименти, включително стотици милиарди - и потенциално над един трилион долара - обещани преди това на американската икономика.

Анализаторите предполагат, че тази промяна може да се дължи както на икономическо самосъхранение, така и на политически сигнали, тъй като регионалните правителства се опитват да защитят икономиките си от по-нататъшна нестабилност, докато отговарят на натиска от САЩ.

По-широкото въздействие се разпростира отвъд Персийския залив. Покачващите се цени на енергията, нарушените вериги за доставки и нестабилността на пазара започнаха да засягат икономиките по целия свят, в добавка към вътрешния натиск в Съединените щати.

Твърденията - дори без официално потвърждение - вече оформят наратива около втория мандат на Тръмп. Критиците казват, че ситуацията засилва модел, при който външната политика се провежда чрез финансов ливъридж и договаряне с високи залози, а не чрез традиционни съюзи и дипломация. Поддръжниците му обаче твърдят, че подходът на Тръмп отразява твърда стратегия, насочена към гарантиране, че съюзниците споделят тежестта на регионалните конфликти.

Това, което остава ясно, е, че залозите ескалират бързо. С нарастващото военно напрежение, разпространяващите се икономически последици и доверието между съюзниците под напрежение, войната с Иран вече не е просто регионален конфликт - тя се превръща в глобална гореща точка.

С твърденията за искания за трилиони долари въпросът пред Вашингтон вече не е само как ще завърши войната - а какво в крайна сметка ще струва и от кого се иска да плати.