Капанът на "мира": Разкриване на Троянския кон на Кремъл в Европа

Капанът на "мира": Разкриване на Троянския кон на Кремъл в Европа

30 Април, 2026 17:11, обновена 30 Април, 2026 17:26 1 216 15

  • русия-
  • европа-
  • мир-
  • пацифизъм-
  • опасности

Лозунгите в Европейския проект за мир са изпълнени с популистка привлекателност, но крият опасна програма, предназначена да остави континента беззащитен

Капанът на "мира": Разкриване на Троянския кон на Кремъл в Европа - 1
Джеймс ДЖОНСЪН


В ерата на променяща се геополитика терминът „пацифизъм“ е отвлечен. Последният герой в тази обезпокоителна драма е Европейският проект за мир, организация, чийто „Манифест за мир“ звучи по-малко като призив за хармония и по-скоро като план за европейска капитулация. Докато лозунгите им са изпълнени с популистка привлекателност, по-внимателният поглед разкрива опасна програма, предназначена да остави континента беззащитен.

Основното искане на проекта е радикално намаляване на бюджетите за отбрана и спиране на военната модернизация в целия ЕС. В лицето на агресивната ревизионистка политика на Русия, подобен ход не е стъпка към мир; това е покана за инвазия. Като представя военните разходи като враг на социалното благосъстояние, организацията манипулира общественото мнение, за да предизвика деградация на военната индустрия на ЕС.

Организацията систематично вбива клинове между Западна и Източна Европа. Като сеят раздори по отношение на колективната сигурност, те целят да парализират Съвета на ЕС и НАТО, като ефективно блокират основната помощ за Украйна. Логиката им е проста. Като се застъпват за отстъпки като единствен път към мир, те легитимират правото на по-силните държави да завземат земите на съседите си, като ефективно разрушават основните принципи на ООН и ОССЕ.

Начините за постигане на целите трябва да бъдат очевидни и ясни за много, ако не и за всички европейски лидери.

Оръжейна дипломация: Замяна на истинските преговори с изпълнение на ултиматуми.

Обвиняване на жертвата: Прехвърляне на моралната отговорност за войната от руския агресор върху Украйна и неговите поддръжници.

„Прокси войната“ Мит: Отричането на украинския народ от неговата свобода на действие, като се отхвърля борбата му за независимост като западна „война чрез посредници“ – класическа теза на Кремъл.

Изискването за „незабавно прекратяване на огъня“ без деокупация е може би най-циничната им тактика. Историята ни учи, че подобни паузи са просто оперативна възможност за прегрупиране на агресора за още по-жестока ескалация. Европейският проект за мир не предлага гаранции за сигурност на жертвите на агресията; те предлагат само краткосрочна илюзия за стабилност в замяна на унищожаването на суверенна държава.

Времето на предстоящите масови събития – 9 май 2026 г. – не е съвпадение. Избирайки тази дата, проектът се стреми да отвлече европейското чувство „Никога повече“ и да го потопи в руския контекст на „Ден на победата“. Това е символично обезценяване на историческата памет, което внушава, че съпротивата е безполезна и само задълбочава трагедията.

Зад фасадата на „движение от обикновени хора“, Европейският проект за мир показва всички белези на централизирана, професионална координация, типична за чуждестранните разузнавателни служби. Техните наративи – демилитаризация, спиране на доставките на оръжие и „зачитане“ на интересите за сигурност на Русия – са огледален образ на официалните искания на Кремъл.

Европа трябва да се събуди. Това не е пацифизъм. Това е координирана информационна кампания, насочена към превръщането на континента в зона на авторитарно влияние. Истинският мир изисква силата да го защитиш, а не страхливостта да го откажеш.

Източник: geopolitic.info


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Троянския кон е измислен от Данайците от еврейското племе Дан срещу българите Пеласги в Мала Азия.

    Коментиран от #4

    17:28 30.04.2026

  • 2 Интересно

    12 4 Отговор
    Нова порция от "Русия ми с-а в гаштите".
    Завземането на Украйна от алчните западни корпорации беше осуетено и сега ревът е оглушителен.

    17:28 30.04.2026

  • 3 Ден на победата

    9 5 Отговор
    Европейското чувство свърши в Дюнкерк с паническо бягство и пълен погром, а след това СССР методично смаза германското чудовище. Наглоговорящите накрая се присламчиха към победата и отхапаха мощен комат от Европа. Сащисаните пък направиха пари, защото нямаха много силен противник. Сега философстват по тема при споменаването на която трябва да мълчат. Капиталът това са повредени от алчност същества, които с времето са загубили всичко човешко и искат да са богове и да определят съдбите на милиони. Ние със съседа нямаме проблеми, защото и той има нужда само от свобода и семейство, а те дъртите сбръчкани животни с горящи от алчнот очи искат още и още.

    Коментиран от #5

    17:35 30.04.2026

  • 4 Кратко за главното

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никой не го отрича, украинския народ съществува и се явява заложник на западния олигархичен фашизъм. Нещо като крепостен народ.

    Коментиран от #11, #12

    17:40 30.04.2026

  • 5 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ден на победата":

    САЩ приютиха много от висшите нацистки офицери, като им предложиха обежище срещу информация и съдействие.
    Друга, голяма част от нацистките офицери станаха разни шефове във водещи за времето си фирми, като дори изкупиха много от самите фирми с крадените съкровища от райха. Пример за такава фирма е една, чието име няма да споменавам, но е правила самолети, преди да почне да прави коли. В резултат - тази фирма е една от малкото, успяли да оцелеят и просперират във времената, в които стотици други немски, а и хиляди европейски фирми фалират.

    17:41 30.04.2026

  • 6 провинциалист

    6 0 Отговор
    Митичните оръжия за масово поразяване на Саддам ряпа да ядат...

    17:41 30.04.2026

  • 7 Дядо дръмпир лекува путинохили с тояга..

    1 8 Отговор
    В момента за ЕС,троянският кон и просиянска марионетка е бг ,която замени орбан.Немците казаха една дума!ЖАЛКО!Ще разберете това ,което виждат немците скоро до края на септември ще започне повратна политика на бг-правителство към масква!Но както знаете ,украйна ще ни освободи отново.........

    Коментиран от #9

    17:43 30.04.2026

  • 8 Дудов

    6 0 Отговор
    Джеймс ДЖОНСЪН е просто един много болен човик.Шизофреник

    17:44 30.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тома

    6 0 Отговор
    За награда на Джеймс ще му дадем да носи байряка с дъгата на летните прайдове в Европа

    17:51 30.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кратко за главното":

    Б.уферайна. Конфликтна територия, казаци, ски.ти. унгарци, русн.аци. по.ляци

    Коментиран от #14

    17:54 30.04.2026

  • 13 Мнение

    2 0 Отговор
    Троянският кон на ЕС са неговите управляващи марионетки, които са частна собственост на корпоративни глобаляги, като шорош, блякрок, вангард и др!

    За да има силен, независим, проспериращ и ЕС на суверените нации, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УРСУЛИТЕ, МАКРОНИТЕ И МЕРЦОВЕТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СВАЛЕНИ ОТ ВЛАСТ!!!
    АКО ТОВА НЕ СТАНЕ В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ, ЕС ЩЕ ЗАГИНЕ СЪС 110% СИГУРНОСТ!!!

    Не може да закриваш ЯЕЦ, ТЕЦ-ове, да си взривяваш северният поток и да си самоналагаш санкции, да даваш приоритет в отглеждането на насекоми (вместо животновъдство), да налагаш силово "зелената сделка" (фашистката сделка), а после да чакаш просперитет!!!

    За съжаление Европа и света се управляват от античовеци!!!

    17:56 30.04.2026

  • 14 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от ".....":

    Украинците, важно то е да се осъзнаят, че запада не ги харесва, наравно с русите, ще ги използва и ще ги захвърли. Дай Боже по-скоро край на войната.

    Коментиран от #15

    18:03 30.04.2026

  • 15 Една тюрлия

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    Западът, включително и ние, никога не е различавал руси, белоруси и украинци, но украинците се оказаха най-балами и нагълтаха гола кука.

    18:11 30.04.2026