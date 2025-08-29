Новини
Дамян Войновски пред ФАКТИ: Няма друга държава в ЕС, която изисква образователен ценз за книжка

Дамян Войновски пред ФАКТИ: Няма друга държава в ЕС, която изисква образователен ценз за книжка

29 Август, 2025

И у нас се чува за множество акции на пътя, но проблемът е, че става въпрос за акции, а не за целенасочен постоянен контрол, казва той

Дамян Войновски пред ФАКТИ: Няма друга държава в ЕС, която изисква образователен ценз за книжка - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Промени в Закона за движение по пътищата, по-високи глоби, акции на пътя… И какво от това, след като коли летят и се забиват в автобуси. Как са си решили проблемите в Хелзинки… Пред ФАКТИ говори Дамян Войновски, бивш изпълнителен директор на ИА Автомобилна администрация и автотехнически експерт.

- Г-н Войновски, вдигат се санкции при пътните нарушения, по-високи глоби, вече и затвор се предвижда, а в същото време коли летят и се забиват в автобуси. Работят ли по-високите мерки…
- Наблюдаваме от години, че основните мерки на държавата за намаляване на пътния травматизъм е завишаване на санкциите и наказанията за нарушителите. Разбира се, справедливостта и възмездието за нарушителите е важна, но не трябва всички усилия да се насочват само в тази насока. Виждаме, че от 10 години няма особен успех в намаляване на пътнотранспортните произшествия. Да в определени години броят на загиналите на пътя намалява, но първо това не е достатъчно, на база на статистиката за ЕС, а също така намаляването на загиналите на пътя е съотносимо с намаляване на населението на България. Всичко това говори, че нещо бъркаме, необходим е реален анализ на причините за тежките произшествия на пътя и разработване на дългосрочна политика с конкретни мерки и цели за намаляване на пътния травматизъм. Има редица мерки и целенасочени политики, които могат да се приложат. Може да се приложи добрия опит на развитите страни, но за целта е необходимо да се съберат експерти с доказан опит в различните сфери на пътната безопасност и да се набележат конкретни целенасочени мерки, а не да се работи на парче. Тогава се надявам да постигнем реални резултати.

- Говорим за намаляване на травматизма и жертвите на пътя, но какво правим. Или по-точно какво не правим като хората, ако се сравним с други страни в ЕС?
- Смятам, че един от основните проблеми е това, че работим на парче, тичаме след събитията, без да се прави широк анализ и да се предприемат дългосрочни политики. Ето например, става произшествие с тежкотоварен автомобил и започват проверки в транспортните фирми, става тежко произшествие от водач след употреба на алкохол и след натиск от обществото се променят наказанията и започват акции на МВР. Ще си позволя да критикувам и медиите, защото широко отразяват тежки произшествия и канят експерти да ги обсъждат, обсъждат и промените на нормативната уредба, но липсват социални програми и социални реклами, свързани с безопасността на движението по пътищата. Голям част от нашето общество и най-вече много от младото поколение не са достатъчно информирани за пътната безопасност, за резултатите от високите скорости, отнемането на предимство, нарушаването на правилата. Голяма част от младите разглеждат правилата за движение по пътищата като санкция, ако те хванат да ги нарушаваш, а не като условие за намаляване на предпоставки за ПТП. Точно за това е необходима целенасочена политика и това може да е една от мерките - разяснение за основните правила за безопасност от детската градина, през училище, през медиите и не на последно място работодателите. В много страни от ЕС има добри практики да се насърчават работодатели с голям автопарк да провеждат сред шофьорите на фирмата допълнителни периодични обучения за безопасност, да въвеждат системи за управление ISO 39001. Колкото и тривиално да звучи, това води до намаляване както на произшествията със служебни автомобили, така и до намаляване на загубите за фирмата.

- Книжка, шофьор, кола – кое е слабото звено в системата…
- За съжаление, в природата на човека е да допуска грешки. Колкото по-добре е подготвен един шофьор, толкова по-малко попада в ситуации, в които може да предизвика ПТП. И това е така, защото хората могат да допуснат грешка. Затова се разработват стандарти в пътната инфраструктура и автомобилостроенето, които могат да намалят грешките и/или последиците от тях. За съжаление, в България не мога да отговоря кое е слабото звено. Имаме значителни пропуски в пътната инфраструктура, стар и не достатъчно поддържан автопарк и много самонадеяни водачи. Необходими са политики за подобряване на безопасността и в трите направления.

- Отново се повдигна темата за образователния ценз и изкарването на книжка. В този смисъл да очакваме ли, че висшистът ще е по-добър шофьор от човека със средно образование…
- По никакъв начин не подценявам образованието, но не смятам, че липсата на образование трябва да е пречка за получаване на правоспособност за управление на МПС. Да, водачът трябва да е грамотен, да може да чете, но това може да се случи и без да има изискуемия по закон 10 клас. В нашия случай самият закон си противоречи. От една страна се изисква 10 клас за получаване на правоспособност за управление на МПС, а да управляваш по пътя велосипед, каруца или така популярните напоследък индивидуални електрически превозни средства (тротинетки) не се изисква нищо освен навършени години. За мен това е абсурд. За да бъдеш добър и отговорен водач, е необходимо да се обърне внимание на обучението в автошколите и разбира се изпитът. Там трябва да се насочи енергията на проверяващите, а не в наличието или липса на образование. Ако завършите в чужбина, например, трябва да си приравните дипломата в България, за да ви допуснат за обучение и да получите шофьорска книжка. Няма друга европейска държава, в която да има такова изискване за образователен ценз за книжка. И видно от статистиката, това изискване в България с нищо не допринася за по-голяма безопасност на движението по пътищата.

- В Хелзинки няма нито една жертва на пътя, причинена от ПТП, в продължение на една година. Как го правят?
- Според Рони Утриайнен, инженер и експерт по пътното планиране в Хелзинки, за този успех са допринесли няколко фактора. В основата на успеха стои изцяло обновената транспортна концепция. Това е резултат от целенасочена политика и дългосрочно планиране, което поставя човешкия живот на първо място. Основна цел на концепцията за градския трафик е била да се повиши безопасността на децата, пешеходците и велосипедистите.
В Хелзинки са идентифицирали най-важните маршрути за безопасността на децата, пешеходците и велосипедистите и са преустроили инфраструктурата си по съответен начин, за да повишат безопасността на най-уязвимите участници в движението. Това включва реконструкция на велосипедните алеи и уличното осветление, подобряване на указанията, съвместна работа в мрежа с други градове и институции. За да идентифицира опасни пътни участъци и места с висока честота на произшествията, Хелзинки събира както данни за катастрофите и скоростта на шофиране, така и информация от жителите. Това помага на специалистите по планиране на трафика да разберат как функционира движението в града и къде трябва да се направят промени.

Междувременно е разширено и обучението по безопасност на движението за деца и младежи.

Според експерта Утриайнен приоритет е също така да нарасне използването на обществения транспорт, който премахва в максимална степен автомобилите от пътищата. Градската администрация е инвестирала значителни средства в развитие на обществения транспорт – хората карат по-малко и рисковете на пътя спадат.
Ключов компонент в стратегията на града е и засиленият контрол на трафика, защото стриктното прилагане на правилата действа като ефективен превантивен механизъм. Контролът на движението е важна предпоставка за успеваемостта на действията, целящи безопасност на пътя. Координацията между града и полицията позволява на Хелзинки да налага спазването на правилата за движение и да контролира скоростта в града.
"Полицията отговаря за спазването на скоростта във Финландия, но градът е отговорен за изграждането на стационарни контролни точки, които полицията да използва, обяснява Утриайнен. - Установихме, че контролните точки намаляват дела на прекомерното превишаване на скоростта."
В общи линии се очертава следната картина за успеха – анализ на множество данни, влияещи на трафика, идентифициране на опасностите, особенно за уязвимите участници на движението, цялостна стратегия с транспортна концепция и целенасочена политика с дългосрочно планиране, която поставя човешкия живот на първо място и не на последно място целенасочен постоянен контрол в синхрон между правоприлагащите органи и администрацията стопанисваща пътя. И да не забравим засилване на обучението за безопасност на деца и младежи.

- И у нас има „засилен“ контрол, защото чуваме, че се правят много акции на пътя. Но това не спира колите да летят, буквално, нали така…
- Да, наистина и у нас се чува за множество акции на пътя, но проблемът е, че става въпрос за акции, а не за целенасочен постоянен контрол. Необходими са дълбоки анализи, за да се установят действителните причини за тежките произшествия и да се работи целенасочено за отстраняване на причините за настъпването им. Когато над 80% от произшествията се квалифицират като по вина на водача „… следствие несъобразена скорост“, анализът приключва до тук. В България на хартия има всички предпоставки да се постигне много по безопасността на движението по пътищата. Имаме Държавна агенция по „Безопасност на движението по пътищата“, която да координира всички ведомства, имаме наредби за анализ на ПТП, причинени от нови водачи и водачи извършващи обществен превоз, имаме МОН, който е заложил редица обучения на деца и ученици, имаме съвместни акции на контролните органи на пътя.

Проблемът е, че всички резултати се отчитат само на хартия,

акциите са след настъпили произшествия или протести на обществото, обучението е фиктивно, анализите са формални. Никоя от институциите не признава грешки, а всички се оправдават. За да се подобри нещо, трябва да е признаят грешките и да се работи за отстраняването им. Трябва да има целенасочена политика, основана на реални анализи. Чак тогава може да очакваме резултати.

- Книжка, шофьор, кола… Ако приемем, че са изрядни, в какъв фактор се превръща пътната инф-раструктура, по която се движим?
- Пътната инфраструктура е изключителен фактор за безопасността на движението по пътищата. Знаковото стопанство са пътят, маркировката, пасивните системи за безопасност и организацията на движението. Те пряко влияят на безопасността на движението по пътищата. За съжаление, подобряването им е свързано със сериозни инвестиции. Когато това се прави целенасочено и се започне от местата с концентрация на произшествия, постепенно може да бъде постигната целта. Важното е да не се работи кампанийно, след протести или широк обществен отзвук, а на база обследване, анализи и предприемане на конкретни мерки. В България не се говори за интелигентните транспортни системи, даже нямаме план за въвеждането им, както е посочено в Закона за автомобилните превози, а тези системи значително подобряват безопасността на пътя, повишават комфорта на пътуване и могат да регулират натоварването на трафика. Интелигентните транспортни схеми трябва да са част от градската и междуградска пътна инфраструктура и да подпомагат безопасността на движението и да облекчават трафика, но в България все още липсва политика за внедряването им.

- Защо в Българя все се движим само в едно пътно платно – това на пострадали и убити на пътя…
- Смятам, че основната причина е липсата на реална стратегия за пътна безопасност и целенасочена политика за постигането ѝ. Знам, че в различните институции има редица стратегии за повишаване на безопасността, но колко от тях реално отразяват действителността и адекватни ли са? Обвързани ли са помежду си в една национална стратегия. Виждаме какво се случва в държавите с най-малко жертви на пътя. Не е необходимо да измисляме „топлата вода“. Необходимо е да се събере широк кръг от експерти, да се съберат и анализират голям обем реални данни, на база на които да се стъпи и да се разработи стратегия, да се набележат мерки и да се сформират политики. Процесът е дълъг и скъп, но трябва да се извърви и да се следва целенасочено, за да може да постигнем приемливи резултати.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
  • 1 Ами това е

    55 1 Отговор
    защото в ес само в българия има неписмени и нечетящи.Дори и сред управниците.

    Коментиран от #5, #8

    13:33 29.08.2025

  • 2 Добре

    43 2 Отговор
    То и с "образователен ценз" е пълна трагедия, а без ценз ще е катастрофа в пряк и преносен смисъл. така че, хайсе конвенциите за правата на човека да ги приказваме на други места.

    13:35 29.08.2025

  • 3 Рашко факултета

    33 2 Отговор
    Ас ни моши чите пиши ма има книшка професионал, кара голем кимион много мангиз

    13:38 29.08.2025

  • 4 Загрижен

    43 3 Отговор
    А у нас не само, че трябва да е задължително, защото масовата част са неграмотни, ами трябва кандидатите да държат изпит по български и математика.

    Коментиран от #24

    13:38 29.08.2025

  • 5 Юсуф - германец без образование

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ами това е":

    Не е вярно и германците нямаме образование ама дадоха книжка. Ся чакам коледните базари и ходжата да каже в кой град да газя.

    13:40 29.08.2025

  • 6 Експирианс

    33 1 Отговор
    да да ама не. Там няма фалшиви книжки. Опитай да минеш теоретическия, компютерен тест, макар че си вишист, без подготовка. Какво остава за хора, завършили 10 клас с тройки. Те не могат да четет и пишат. Купуват книжки.

    13:41 29.08.2025

  • 7 Проф. Иво Христов

    19 0 Отговор
    Де била си е дебил, ако ще и доцент да е!

    Коментиран от #15

    13:41 29.08.2025

  • 8 Да шофираш в България

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами това е":

    е по опасно от навсякъде по света. Самите полицаи, които трябва да осъществяват контрол са аматьори в шофирането, неподготвени и недостатъчно грамотно. Това от една страна, а от друга, освен огромният брой нарушители и водачи с купени шофьорски книжки, липсват пътни маркировки, пътните знаци са поставени хаотично, а да не говорим за обозначенията и мерките за безопасност при ремонт на пътя.

    13:41 29.08.2025

  • 9 Баба Гошка

    19 1 Отговор
    Тоя изгшежда от училище за хора със специални потребности. Завършил ли го е е друг въпрос. Всеки селлски бекк се яхва на каквото намери и без книжка. Няма нужда да пишете фермани по темата - никой не ви ги чете. Една снимка казва повече от 1000 думи. Неграмотниците нямат място на пътя като водачи. В Англия ги квалифицират като хиперактивни, ауутисти, дислексни и т.н. и на повечето такива не дават книжка. Познавах една дислексна с книжка.

    13:42 29.08.2025

  • 10 Бацо Гацов

    30 0 Отговор
    Този се уля с тоя евроатлантизъм. Не е трябвало образование!? Та 70% от шофьорите не могат да напишат правилно едно изречение, като 27 % от тях не могат да напишат името си. Не ми е ясно, как един човек, който не може да чете и да пише, ще научи закона за движение по пътищата. Това, че имат 10 клас, не означава, че са грамотни. Има деца в 10 клас, които не знаят да пишат правилно, да говорят правилно, не знаят да смятат и т.н. Човек с купена диплома за 10 клас си купува шофьорска книжка е равносилно на УБИЕЦ.

    13:45 29.08.2025

  • 11 И кво ?!

    23 1 Отговор
    " бивш изпълнителен директор на ИА Автомобилна администрация " няма нищо против , ако зад воланите стоят хора , които не могат да прочетат табелите ? Какво да очакваме да се случва в щатско-турския вилает тогава ?

    13:45 29.08.2025

  • 12 гост

    16 0 Отговор
    Хей на този му се вика ВИТИЯ! Толкова много думи да изговориш и нищо да не кажеш - за това се изисква майсторство! А при него като бивш шеф на ИА автомобилна администрация наспорил господ ! То и сега водачите на МПС са 3 категории:
    1. Абдали - тези които спазват ЗДП и ППЗДП;
    2. Келеши - които нито знаят, нито могат да управляват МПС ;
    3. Гъзари - Жипки и дръгнели, за които светът е техен изнаят само левия мигач и педала на газта!

    13:46 29.08.2025

  • 13 ⁰⁰⁰⁰⁰

    16 0 Отговор
    Този пък измисления какъв е и защо му се дава платформа? Да се радват чаветата, че не се иска завършен 12-ти клас, това щеше да е равносилно на геноцид за махалата.

    13:46 29.08.2025

  • 14 Край

    21 0 Отговор
    То няма и друга държава в която неграмотен да има диплома за средно образование.

    Коментиран от #19

    13:48 29.08.2025

  • 15 така е

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Проф. Иво Христов":

    Днешните професори и доценти до един са плагиати.

    13:49 29.08.2025

  • 16 Ами ! Раздавайте ги!

    11 0 Отговор
    Ами ! Раздавайте ги!

    По сергиите и по Панаирите !

    Коментиран от #44

    13:49 29.08.2025

  • 17 Лошото е че освен книжки се

    16 0 Отговор
    Купуват и дипломи. По принцип обаче образования човек е по отговорен. Но за съжаление това че има диплома не значи че е образован. Трябва да се реши проблема с малцинствата. Щом не учи но и не работи не може да има книжка и да кара кола.

    13:49 29.08.2025

  • 18 Как е станал и е бил началник

    10 0 Отговор
    Какъв образователен ценз има че дава акъл.

    13:51 29.08.2025

  • 19 Дори

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Край":

    Не знае да държи химикал.

    13:53 29.08.2025

  • 20 Отива да гласува

    9 0 Отговор
    Ти му даваш химикалка да се подпише то не знае как да я хване камоли да се подпише. И в комисиите има такива.

    13:55 29.08.2025

  • 21 Да,да

    9 0 Отговор
    Радвам се, че е бивш. С тоя акъл даже му е много.

    13:55 29.08.2025

  • 22 Гандалф

    11 0 Отговор
    Като не можеш да четеш и за пишеш..как ще си вземеш листовките...и ще гледаш знаците ро пътя...като индианец...всъщност си прав...защо ти трябва образование...не ти трябва и изпит...а напламо си купуваш книжка..и поредния самоубиец и убиец на пътя се качва на скъпата кола...
    ..

    Коментиран от #25, #26

    13:57 29.08.2025

  • 23 Бил глобен шест пъти за един месец

    11 0 Отговор
    Нищо не е платил , но продължава да кара и книжката не му е отнета. Значи има някаква далавера ли формалност ли не знам какво е.

    13:58 29.08.2025

  • 24 Бай Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Загрижен":

    И ако не изкара изпита да има един задължителен як бой.

    13:58 29.08.2025

  • 25 от къде има скъпа кола

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гандалф":

    От трафик на мигранти , от наркотрафик , от проституция , от колосални и общи кражби и далавери , от изнудване , от разни схеми за присвояване , от незаконно получаване на европейски пари и от други подобни ОПГ.

    Коментиран от #29

    14:02 29.08.2025

  • 26 редник

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гандалф":

    СУМПС само след успешни зрелостни изпити, а най-добре след навършени 21 години. У нас, с малко усилия, всеки може да завърши средно образование.

    14:03 29.08.2025

  • 27 любопитно

    9 0 Отговор
    И този ли е от малцинствата, че говори подобни глупости?

    14:03 29.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Очаквам единия минус да се познае

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "от къде има скъпа кола":

    Може да има законно високи доходи. Но тука говорим за неграмотни хора със шофьорски книжки неправомерно получени , потенциални извършители на катастрофи и изобщо за криминалните контингенти.

    14:06 29.08.2025

  • 30 питам се

    6 0 Отговор
    този многознайко
    би ли минал idiotentest в Германия
    Отговорът е на лицето му

    14:06 29.08.2025

  • 31 Трап

    9 0 Отговор
    А и преди съм го казвал, като четох, че в Норвегия нямало загинало дете на пътя от 10 г. Бързо ще променим статистиките във Финландия и Норвегия, ако заселим и в двете по 100 хил ганьовски скота и по 200 хил. команчита от маалата. Веднага ще им вдигнем процента и броя на жертвите във войната по пътищата. Защото едва ли в Хелзинки се налагат като животни за една поставена скоба. А човекоподобните от маалата даже няма смисъл да ги коментираме.

    14:07 29.08.2025

  • 32 Исторически парк

    9 0 Отговор
    Да ама другите държави не са с 50% рьомляни дето нямат завършен 1ви клас

    Коментиран от #36

    14:07 29.08.2025

  • 33 Домашното възпитание е основното

    6 0 Отговор
    Второто е образованието , но и за учители трябва да се назначават хора с домашно възпитание за да няма фалшиви дипломи. И третото е възрастта на водача минимум 21г. Четвърто поне една година да кара с придружител. Пето превенция и контрол. .... Трябва пакет от мерки но незабавни !

    14:10 29.08.2025

  • 34 Спомних си нещо

    3 0 Отговор
    Бяха първите месеци след 10-и ноември, когато всички бяха в еуфория и се дискутираше какво да се направи, за да стане животът ни по-добър, по-охолен и по-уреден. Репортери спираха случайни хора на улицата и ги питаха за тяхното мнение. Най-лаконично отговори един шофьор от градския транспорт: "Требе да се внесе некой друг народ!" И сега така си мисля, каквито и мерки да се вземат, народът си остава същият и почти всичко се корени в домашното възпитание, което получаваме още в предучилищна възраст.

    14:11 29.08.2025

  • 35 Листовки

    7 0 Отговор
    Как взимат листовки, без да знаят да четат.

    14:14 29.08.2025

  • 36 Те не могат да държат химикал

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Исторически парк":

    Само телефон знаят и деца да правят от това живеят. Със сигурност не работят. В бюрото по труда няма регистрирани роми и никога не е имало. След като нямат регистрация в бюрото по труда как получават помощи ?!? Щото за българите е изискване но за тях явно не е !?!

    14:15 29.08.2025

  • 37 свидетел

    3 0 Отговор
    ами то, няма неграмотни, бе ! нали могат да четат законите и правилниците ! не си купуват "книжки" !

    14:18 29.08.2025

  • 38 Боклуците на Боклука

    4 1 Отговор
    Само в България има такава простотия, прав си за това. От Шиши и Тиквата, нищо умно не излиза, само влачат и крадат пари от заспалия народ, който 35 години спи зимен сън 🚽🚽😅🤣🪓

    14:19 29.08.2025

  • 39 Уточнение

    4 0 Отговор
    Не знае да държи химикалка но знае да държи бухалка. И което е най важното знае как да се прикрие и отърве след това. В схема е. Това е истината. За съжаление.

    14:21 29.08.2025

  • 40 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Лицето Нойзи като има образователен ценз защо кара кьор кютук пиян?Защото се чувства над закона.Защото убийци на пътя като Нойзи са ненаказани и дават пример на останалите.
    Има нещо сбъркано в БГ защото всички са се вторачили в тези без образование,а си затварят очите за престъпниците с образование ,каквито са болшинството водачи с пари и диплома.

    14:21 29.08.2025

  • 41 Гост

    2 0 Отговор
    Не случайно си Бифш, Даване! Бифш? Секънд хенд, с други думи! А, ти га яде кюфтената, как беше, юрдек?

    14:24 29.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ОБЕКТИВНИЯ

    5 0 Отговор
    Завършено средно образование и диплома!
    Не може неграмотни които не могат да
    четат (сричат)и да си напишат името БЕЗГРЕШНО да карат курсове за правоспособност !

    Коментиран от #49

    14:38 29.08.2025

  • 44 Управляващите в последните години

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами ! Раздавайте ги!":

    Много обичат да правят панаири по принцип и по населените места със сергии и пушкала.

    14:44 29.08.2025

  • 45 Отличителна черта на всяко тъпо парче

    1 0 Отговор
    Е че е много дълго ако ме разбирате какво искам да кажа. То тоя лаф е за рока и блуса , но върши работа. ....

    14:48 29.08.2025

  • 46 Защото

    0 1 Отговор
    Там неграмотници те са малко и тези малкото не могат да вземат книжка понеже изпита е истински и се изисква писмена грамотност поне

    14:50 29.08.2025

  • 47 Факт

    0 0 Отговор
    Стига глупости. Движението е претоварено навсякъде. Тировете сноват към Украйна, Турция и Западна Европа. Един милион леки автомобила пътуват всеки ден. Трябва по-голяма квалификация на водачите. Деца на 4 карат колело и тротинетка, но за автомобил трябва реален изпит по разбиране на писан текст! Ако трябва да сложат предмет по безопасност на движението като матура по желание - условие за книжка.

    14:51 29.08.2025

  • 48 дядото

    1 0 Отговор
    добре,Войновски макар и не толкова остро и точно,показва ситуацията в българия.всички я виждаме и я знаем.защо обаче държавата и нейните органи вече 3 десетилетия се правят на ударени с мокър чаршаф и не правят нищо. ако не могат и не желаят,защо ни е тогава такава власт.

    14:51 29.08.2025

  • 49 Трябва и да работи

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Разберете тия хора нито учат нито работят само раждат деца и от това живеят. От цяла поредица от детски и интеграционни надбавки , само че избиха много хора. Особено това лято стана много ужасно.

    14:51 29.08.2025

  • 50 И за шофьорска книжка и за гласуване

    1 0 Отговор
    Образователен ценз десети клас и да работи ако не е в пенсия. Даже за да се регистрира за гласуване трябва и имуществен ценз и или поне да работи. Малко е драстично но е справедливо.

    14:56 29.08.2025

  • 51 Тити

    0 0 Отговор
    Ама у нас римляните са неграмотни а искат книжка направиха закон специално за тях с основно образование да взимат книжка и резултата е налице карат си както и не се съобразяват с нищо.

    15:28 29.08.2025