От Академия "Рафа Надал" поздравиха Иван Иванов и българския национален отбор

18 Септември, 2025 15:21 479 1

През настоящата кампания младият българин спечели титлите при юношите на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ

От Академия "Рафа Надал" поздравиха Иван Иванов и българския национален отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Академия "Рафа Надал" поздравиха Иван Иванов и българския национален отбор по тенис за победата над Финландия в Купа "Дейвис".

16-годишният Иванов дебютира за мъжката национална селекция през миналата седмица при историческия успех над скандинавците с 3:2 победи в Пловдив през миналия уикенд, който прати "трикольорите" за първи път в елитната Световна група на световно отборно първенство по тенис за мъже.


"Поздравления, Иван Иванов, за дебюта ти в Купа "Дейвис"! Да играеш за родината си е една от най-големите почести в спорта и можем само да си представим колко горд и развълнуван си се чувствал. Огромни поздравления също така и за България за извоюваната с много борба победа срещу Финландия!", написаха от Академията испанската легенда и 22-кратен шампион от Големия шлем Рафаел Надал в социалните мрежи.


Иванов тренира в Академия "Рафа Надал" вече три сезона. През настоящата кампания младият българин спечели титлите при юношите на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ и оглави световната ранглиста до 18 години.


  • 1 Кит

    0 0 Отговор
    Не е чудо, ако в Испания сбъркат Иван Иванов и Александър Василев/ който бе младият талант, осигурил победата над финландците, а не ИИ/.
    Но българска мисирка да се олее с такъв резил.........ааааааааа, Факти, Фактиииииии!

    Пореден смях с пернатите в тази медия😂😂😂

    15:37 18.09.2025

