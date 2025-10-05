Дербито на кръга между ЦСКА и Лудогорец предложи много емоции, но завърши без победител

ЦСКА и Лудогорец не излъчиха победител в дербито на 11 кръг на efbet Лига, като този път не си отбелязаха и голове за 0:0. Това се случва след 19 голови дербита между двата отбора, като последното без голове бе през 2019 година, когато двата тима направиха 4 поредни 0:0. В края на първото полувреме гол на Ивайло Чочев с глава не бе зачетен заради засада. В 70-ата минута "червените" останаха с човек по-малко, след като Бруно Жордао получи червен картон и бе изгонен.

В първите минути „червените“ опитаха да създават напрежение в нападение, но без да стигат до чисти голови положения.

Лудогорец получи шанс след изнасяне на Станич, но ъгълът бе малък и до опасен удар не се стигна.

В 12-ата минута обстановката се нажежи след нарушение на Идан Нахмиас срещу Давид Сегер. Секунди по-късно Годой стреля с глава след ъглов удар, но ударът не затрудни вратаря.

Първият по-сериозен шанс бе за разградчани около 18-ата минута, когато Текпетей комбинира със Сон, но Лапоухов спаси с крак. ЦСКА отвърна с бърза атака – Ето’о намери Годой, но Падт изпревари аржентинския нападател.

След половин час игра Годой отново пробва да затрудни стража на Лудогорец с удар по земя, но Падт улови сигурно. „Орлите“ отвърнаха с неточен шут на Чочев от дъгата.

Към края на първата част феновете на ЦСКА в Сектор „Г“ запалиха димки и двубоят бе прекъснат за 10 минути.





В добавеното време Пастор центрира към Питас, чийто изстрел бе слаб и вратарят на Лудогорец отрази.

Дълбоко в продължението Ивайло Чочев засече с глава центриране от фаул на Петър Станич и вкара в мрежата на домакините. След дълъг преглед с ВАР попадението не бе зачетено заради засада.

Втората част започна с далечен удар на Годой, минал в аут. Малко по-късно Питас пробва шут след подаване на Сегер, но Падт спаси. Последваха още два опита на „армейците“, но нито Годой, нито Сегер успяха да намерят целта.

Лудогорец отговори с фал, изпълнен от Станич, който срещна стената, а в следващата опасност сърбинът стреля в аут.

В 78-ата минута ЦСКА остана с човек по-малко, след като Бруно Жордао получи втори жълт картон за нарушение пред наказателното поле.

В 90-ата минута Леандро Годой влезе в наказателното поле, падна, след съприкосновение с Франциско Сон, но реферите прецениха, че няма основание за дузпа

Секунди по-късно Лапоухов спаси вратата си след удар на Кайо Видал и рикошет в крака на Теодор Иванов.

В 93-ата минута ЦСКА изпусна чисто голово положение. Илиан Илиев направи пробив отдясно, центрира, а Леандро Годой изпревари Станислав Иванов и от няколко метра не успя да отбележи победен гол за "червените".

До края на мача Лудогорец опитаха да натиснат, но ЦСКА направи няколко много опасни атаки. Леандро Годор се подхлъзна в 97-ата минута, а минута по-късно Петко Панайтов стреля, а Серджио Падт изби в ъглов удар. След центрирането не се случи нищо съществено.

ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ 0:0

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов (70' - 73. Илиан Илиев), 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов (К), 17. Анхело Мартино (90`+2` - 13. Браян Кордоба), 2. Пастор, 99. Джеймс Ето’о (90`+2` - 3. Сейни Санянг), 6. Бруно Жордао, 28. Йоанис Питас (90`+5` - 16. Георги Чорбаджийски), 8. Давид Сегер (70' - 30. Петко Панайотов), 9. Леандро Годой

Старши треньор: Христо Янев

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Серджио Падт, 17. Сон, 55. Идан Нахмиас, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков (К) (88' - 99. Станислав Иванов), 23. Дерой Дуарте (46' - 30. Педро Нареси), 18. Ивайло Чочев (76' - 26. Филип Калоч), 37. Бърнард Текпетей (76' - 77. Ерик Маркуш), 14. Петър Станич (76' -10. Матеус Машадо), 11. Кайо Видал, 29. Ерик Биле

Старши треньор: Руи Мота

Червен картон: Бруно Жордао (75, ЦСКА)