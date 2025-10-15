Новини
Испанските медии: Смазахме слабаци във футболна фиеста

15 Октомври, 2025 13:35 626 9

  идпания
  българия
  футбол

Пресата на Иберийския полуостров не видя никакви аргументи за съпротива у българите

Испанските медии: Смазахме слабаци във футболна фиеста - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанските спортни медии определиха снощната победа на Испания с 4:0 над България в световните квалификации като истинска "фиеста", предаде Топспорт.

Изданията в Мадрид подчертават категоричното превъзходство на иберийците и определят българския тим като "слаб съперник", който трудно е можел да се противопостави на домакините.

"Още една национална фиеста на Испания, която е за рекордите на Гинес", написа вестник Марка. Изданието ABC допълва:

"Испания помете България с два гола на Мерино и почти си осигури участие на Световното първенство, изравнявайки рекорда си без загуба".

Ел Паис подчерта:

"Отборът на Луис де ла Фуенте смаза слабия си съперник, който можеше само да се опита да устои на лавината", докато АС акцентира върху празничната атмосфера:

"Беше добра вечер, а феновете във Валядолид искаха голове - Испания им ги даде".

Испания вече е с 29 поредни мача без загуба - изравнен национален рекорд от периода 2010-2013 г. Микел Мерино отбеляза два пъти, а автогол на Атанас Чернев и попадение от дузпа на Микел Оярсабал оформиха крайния резултат на "Хосе Сория".

Ел Мундо определи победата като "красив танц на Педри", а регионалният Норте де Кастия обобщи:

"Педри поведе отбора, а Мерино отбеляза в мач за рекордите на Испания".

Източник: topsport.bg


  • 1 Трол

    6 0 Отговор
    Вестник ли да им четат?

    13:40 15.10.2025

  • 2 Цеко сифоня

    11 0 Отговор
    Това обаче не пречи клоуните на терена да хапнат тлъсти премии. Направо да се закрива футболната федерация.

    13:40 15.10.2025

  • 3 Разбирач

    7 0 Отговор
    Инженера трябва отново да целува ръка на Камата, благодарение на който ни пощадиха само с 4 гола

    13:42 15.10.2025

  • 4 Истината-винаги

    8 0 Отговор
    Испанците си направиха лека тренировка срещу 11българи събрани в тъй наречения нац. ОТБОР . За Бога аз по слаб отбор никога не съм виждал за мойте 55години. Треньорчето и то кръгла нула, говори пълни глупости. Добре че не играха на макс испанците, защото 10гола не ни мърдаха. Абсолютен позор!!

    Коментиран от #6, #9

    13:45 15.10.2025

  • 5 бай Митко

    4 0 Отговор
    Какви балерини имаме само!

    13:46 15.10.2025

  • 6 БИХ КАЗАЛ ДВАЙСЕ ГОЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истината-винаги":

    ..........

    13:53 15.10.2025

  • 7 Ццц

    0 0 Отговор
    Ако се дишаше с черен дроб, нашите щяха да ги уморят от тичане. На стадиона може да са ни били, но я да седнат на една маса да видят нашите с колко ще им поведат по чашки, а? Техните футболисти могат да играят само футбол, а нашите само това не могат, така че аз ги подкрепям!

    14:01 15.10.2025

  • 8 Бг история

    0 0 Отговор
    А Сашко треньора бил доволен? От какво си доволен бре джанъм? Че минахте три пъти центъра, че тичахте като мухи без глави без да се срещате с топката,че ни вкараха само четири гола. Нашия бил доволен, егати и треньора,тия не искаха да ни унижават иначе със сигурност щяха да направят разгромен резултат, като 10-12 на нула.

    14:01 15.10.2025

  • 9 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истината-винаги":

    Както се базикаха в Шоуто на Слави - националният отбор е изиграл контрола срещу 11 забити в земята колчета и мачът е завършил Х - 1:1 🤣

    14:03 15.10.2025

