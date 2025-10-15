Испанските медии: Смазахме слабаци във футболна фиеста

Испанските спортни медии определиха снощната победа на Испания с 4:0 над България в световните квалификации като истинска "фиеста", предаде Топспорт.

Изданията в Мадрид подчертават категоричното превъзходство на иберийците и определят българския тим като "слаб съперник", който трудно е можел да се противопостави на домакините.

"Още една национална фиеста на Испания, която е за рекордите на Гинес", написа вестник Марка. Изданието ABC допълва:

"Испания помете България с два гола на Мерино и почти си осигури участие на Световното първенство, изравнявайки рекорда си без загуба".

Ел Паис подчерта:

"Отборът на Луис де ла Фуенте смаза слабия си съперник, който можеше само да се опита да устои на лавината", докато АС акцентира върху празничната атмосфера:

"Беше добра вечер, а феновете във Валядолид искаха голове - Испания им ги даде".

Испания вече е с 29 поредни мача без загуба - изравнен национален рекорд от периода 2010-2013 г. Микел Мерино отбеляза два пъти, а автогол на Атанас Чернев и попадение от дузпа на Микел Оярсабал оформиха крайния резултат на "Хосе Сория".

Ел Мундо определи победата като "красив танц на Педри", а регионалният Норте де Кастия обобщи:

"Педри поведе отбора, а Мерино отбеляза в мач за рекордите на Испания".

