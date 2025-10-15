Испанските медии: Смазахме слабаци във футболна фиеста

Испанските спортни медии определиха снощната победа на Испания с 4:0 над България в световните квалификации като истинска "фиеста", предаде Топспорт.
Изданията в Мадрид подчертават категоричното превъзходство на иберийците и определят българския тим като "слаб съперник", който трудно е можел да се противопостави на домакините.
"Още една национална фиеста на Испания, която е за рекордите на Гинес", написа вестник Марка. Изданието ABC допълва:
"Испания помете България с два гола на Мерино и почти си осигури участие на Световното първенство, изравнявайки рекорда си без загуба".
Ел Паис подчерта:
"Отборът на Луис де ла Фуенте смаза слабия си съперник, който можеше само да се опита да устои на лавината", докато АС акцентира върху празничната атмосфера:
"Беше добра вечер, а феновете във Валядолид искаха голове - Испания им ги даде".
Испания вече е с 29 поредни мача без загуба - изравнен национален рекорд от периода 2010-2013 г. Микел Мерино отбеляза два пъти, а автогол на Атанас Чернев и попадение от дузпа на Микел Оярсабал оформиха крайния резултат на "Хосе Сория".
Ел Мундо определи победата като "красив танц на Педри", а регионалният Норте де Кастия обобщи:
"Педри поведе отбора, а Мерино отбеляза в мач за рекордите на Испания".
Източник: topsport.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13:40 15.10.2025
13:40 15.10.2025
13:42 15.10.2025
Коментиран от #6, #9
13:45 15.10.2025
13:46 15.10.2025
До коментар #4 от "Истината-винаги":..........
13:53 15.10.2025
14:01 15.10.2025
14:01 15.10.2025
До коментар #4 от "Истината-винаги":Както се базикаха в Шоуто на Слави - националният отбор е изиграл контрола срещу 11 забити в земята колчета и мачът е завършил Х - 1:1 🤣
14:03 15.10.2025