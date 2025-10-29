Новини
ПСЖ се препъна в Лориан: Шампионите изпуснаха победата на „Мустуар“

29 Октомври, 2025 22:12 406 0

Двубоят завърши наравно

ПСЖ се препъна в Лориан: Шампионите изпуснаха победата на „Мустуар“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Пари Сен Жермен не успя да вземе пълния комплект точки при гостуването си на Лориан в 10-ия кръг на Лига 1. Срещата на стадион „Мустуар“ завърши при резултат 1:1, като двата отбора си поделиха по една точка.

Първата част не предложи попадения.

В началото на второто полувреме, левият защитник Нуно Мендеш даде преднина на парижани с прецизен удар в 49-ата минута, с което шампионите изглеждаха на път да затвърдят лидерската си позиция. Само две минути по-късно обаче, бразилският бранител Игор Силва възстанови равенството, възползвайки се от неразбирателство в защитата на гостите.

След този резултат Лориан остава в опасната зона на класирането – тимът заема 16-ото място с едва 9 точки и ще трябва да се бори здраво за оцеляването си в елита.

ПСЖ пък продължава да оглавява таблицата с 21 точки.



