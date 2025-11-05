Спортът по ТВ в сряда (5 ноември)

08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг - Евроспорт 1
12.00 Футбол: Висел – Улсан - Диема спорт 3
13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг - Евроспорт 1
14.15 Футбол: Джохор – Шанхай Шенхуа - Диема спорт 3
14.15 Футбол: Нам Дин – Гамба - Нова спорт
15.00 Тенис: турнир в Мец - МАХ Спорт 1
15.45 Футбол: Ал Уасъл – Ал Мухарак - Диема спорт
18.00 Футбол: Ал Завра – Истиклол - Нова спорт
18.00 Баскетбол: Бахчешехир – Апоел Йерусалим - МАХ Спорт 4
19.00 Волейбол: Левски – Шезо - жени - МАХ Спорт 2
19.45 Футбол: Карабах – Челси - бТВ Екшън
19.45 Футбол: Пафос – Виляреал - Ринг тв
20.15 Футбол: Ал Насър – Гоа - Нова спорт
21.00 Волейбол: Динамо (З) – Марица - жени - МАХ Спорт 3
21.00 Баскетбол: Цървена звезда – Панатинайкос - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Нюкасъл – Атлетик - бТВ Екшън
22.00 Футбол: Бенфика – Байер - Ринг тв
