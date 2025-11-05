Новини
Спортът по ТВ в сряда (5 ноември)

5 Ноември, 2025 08:06 515 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг - Евроспорт 1

12.00 Футбол: Висел – Улсан - Диема спорт 3

13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг - Евроспорт 1

14.15 Футбол: Джохор – Шанхай Шенхуа - Диема спорт 3

14.15 Футбол: Нам Дин – Гамба - Нова спорт

15.00 Тенис: турнир в Мец - МАХ Спорт 1

15.45 Футбол: Ал Уасъл – Ал Мухарак - Диема спорт

18.00 Футбол: Ал Завра – Истиклол - Нова спорт

18.00 Баскетбол: Бахчешехир – Апоел Йерусалим - МАХ Спорт 4

19.00 Волейбол: Левски – Шезо - жени - МАХ Спорт 2

19.45 Футбол: Карабах – Челси - бТВ Екшън

19.45 Футбол: Пафос – Виляреал - Ринг тв

20.15 Футбол: Ал Насър – Гоа - Нова спорт

21.00 Волейбол: Динамо (З) – Марица - жени - МАХ Спорт 3

21.00 Баскетбол: Цървена звезда – Панатинайкос - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Нюкасъл – Атлетик - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Бенфика – Байер - Ринг тв


