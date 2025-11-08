Локомотив София посреща Ботев Враца в битка за Топ 8

Локомотив София приема Ботев Враца в среща от 15-ия кръг на efbet Лига. Първият двубой от съботната програма на кръга стартира в 12:00 часа на стадион "Локомотив" в столицата и ще бъде предаван на живо по Диема спорт. Главен съдия на мача е Стоян Арсов.

Локомотив влиза в срещата като девети с 16 точки. "Червено-черните" са в серия от два поредни мача без загуба за първенство и общо три във всички турнири. На своя стадион "железничарите" дотук през сезона трудно губят, но и трудно бият - 1 победа, 4 ремита и 2 поражения. Голямата липса в състава на старши треньора Станислав Генчев ще е контузеният голмайстор Анте Аралица, който е аут поне до края на календарната година.

Ботев Враца пристига в столичния квартал "Надежда" като седми в класирането с 18 точки. "Зелените" подобно на опонента си нямат загуба в общо три срещи във всички турнири - 2 за първенство и 1 за Купата. Врачани са сред стабилните гости в елита - 2 победи, 3 равенства и 2 поражения. Ботев се похвали с първия си мъжки национал на България от 1987 г. насам, след като вратарят Димитър Евтимов бе повикан за срещите с Турция и Грузия.

Последният мач между двата тима се игра през месец май тази година, когато отново в столицата Локомотив София надделя над Ботев Враца с 3:0. Головете за "железничарите" отбелязаха Диого Тейшейра, Спас Делев и Юлиан Ненов.

Билети ще се продават на касите на стадион "Локомотив" непосредствено преди началото на мача.