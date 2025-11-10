Новини
Спорт »
Бг футбол »
Скандал на юношески мач: Вихрен обвини Ивайло Стоянов - "Сватбата", че псувал играчи от ДЮШ

Скандал на юношески мач: Вихрен обвини Ивайло Стоянов - "Сватбата", че псувал играчи от ДЮШ

10 Ноември, 2025 20:05 540 0

  • вихрен-
  • ивайло стоянов-
  • беласица-
  • скандал-
  • юношески футбол-
  • обиди-
  • нецензурни думи-
  • спортна етика-
  • българия

От клуба изразиха възмущението си от действията на бившия рефер

Скандал на юношески мач: Вихрен обвини Ивайло Стоянов - "Сватбата", че псувал играчи от ДЮШ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вихрен (Сандански) отправи остри обвинения към Ивайло Стоянов – бивш международен съдия и настоящ ръководител на детско-юношеската школа на Беласица (Петрич).

По време на напрегнатия двубой между юношеските формации на Беласица и Вихрен, завършил с резултат 2:1, Стоянов е бил уличен в неспортсменско поведение. Според официална позиция на Вихрен, Стоянов е използвал нецензурни думи, обиди и е отправял груби реплики към младите футболисти на гостуващия тим. От клуба изразиха възмущението си от действията на бившия рефер, подчертавайки, че подобно отношение е недопустимо, особено когато става дума за възпитаници на детско-юношеските школи.

Ето какво написаха от Вихрен Сандански:

"На вниманието на футболната общественост!

Ръководството на ОФК Вихрен благодари на футболистите от юноши старша възраст на клуба, за силата и духа проявени на срещата от областното първенство тази неделя в гр. Петрич с Беласица, приключила 2:1 за домакините.

Момчетата показаха,че вече са мъже, като до последно не спряха да се борят за честта на отбора. При резултат 1:0 за Вихрен в края на първото полувреме, домакините не издържаха на напрежението, като директора на ДЮШ на Беласица Ивайло Стоянов още преди почивката започна на вика, обижда и псува децата на Сандански. Естествено, под давлението на г-н Стоянов, публиката се развихри, като съдииските решения вече не бяха по правилата на БФС и играта се обърна в полза на домакините. Последваха 3 червени картона за Вихрен, къде заслужени, къде не, несвирени засади...

С 8 човека на терена нашите момчета не издържаха и в последните минути допуснаха обрат в резултата. Ръководството на ОФК Вихрен изразява дълбото си възмущение от поведението на директора на ДЮШ Беласица !

С действията си бившият международен съдия уронва престижа на институцията, която оглавява. Вместо да насочи енергията си към ползотворна дейност, като създаде условия за по-добър спорт - децата на Сандански бяха лишени от съблекалня и принудени да се събличат на тротоара, директора се интересува единствено от победа на всяка цена.

Развилнялият се господин, предизвика и напрежение между родителите на децата от двата отбора, което е недопустимо.

Ръководството на ОФК Вихрен изразява специална благодарност на управителя на ОФК Беласица Иван Златински, който се опита да нормализира ситуацията.

Футболът при децата трябва да е празник, а не война. ОФК Вихрен с нетърпение очаква домакинския мач в Сандански, за да покаже на съседите как се посрещат гости."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ