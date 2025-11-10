Скандал на юношески мач: Вихрен обвини Ивайло Стоянов - "Сватбата", че псувал играчи от ДЮШ

Вихрен (Сандански) отправи остри обвинения към Ивайло Стоянов – бивш международен съдия и настоящ ръководител на детско-юношеската школа на Беласица (Петрич).

По време на напрегнатия двубой между юношеските формации на Беласица и Вихрен, завършил с резултат 2:1, Стоянов е бил уличен в неспортсменско поведение. Според официална позиция на Вихрен, Стоянов е използвал нецензурни думи, обиди и е отправял груби реплики към младите футболисти на гостуващия тим. От клуба изразиха възмущението си от действията на бившия рефер, подчертавайки, че подобно отношение е недопустимо, особено когато става дума за възпитаници на детско-юношеските школи.

Ето какво написаха от Вихрен Сандански:

"На вниманието на футболната общественост!

Ръководството на ОФК Вихрен благодари на футболистите от юноши старша възраст на клуба, за силата и духа проявени на срещата от областното първенство тази неделя в гр. Петрич с Беласица, приключила 2:1 за домакините.

Момчетата показаха,че вече са мъже, като до последно не спряха да се борят за честта на отбора. При резултат 1:0 за Вихрен в края на първото полувреме, домакините не издържаха на напрежението, като директора на ДЮШ на Беласица Ивайло Стоянов още преди почивката започна на вика, обижда и псува децата на Сандански. Естествено, под давлението на г-н Стоянов, публиката се развихри, като съдииските решения вече не бяха по правилата на БФС и играта се обърна в полза на домакините. Последваха 3 червени картона за Вихрен, къде заслужени, къде не, несвирени засади...

С 8 човека на терена нашите момчета не издържаха и в последните минути допуснаха обрат в резултата. Ръководството на ОФК Вихрен изразява дълбото си възмущение от поведението на директора на ДЮШ Беласица !

С действията си бившият международен съдия уронва престижа на институцията, която оглавява. Вместо да насочи енергията си към ползотворна дейност, като създаде условия за по-добър спорт - децата на Сандански бяха лишени от съблекалня и принудени да се събличат на тротоара, директора се интересува единствено от победа на всяка цена.

Развилнялият се господин, предизвика и напрежение между родителите на децата от двата отбора, което е недопустимо.

Ръководството на ОФК Вихрен изразява специална благодарност на управителя на ОФК Беласица Иван Златински, който се опита да нормализира ситуацията.

Футболът при децата трябва да е празник, а не война. ОФК Вихрен с нетърпение очаква домакинския мач в Сандански, за да покаже на съседите как се посрещат гости."