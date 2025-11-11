Челси остава без Ромео Лавия за месец след тежка травма

Младият белгийски полузащитник на Челси Ромео Лавия ще отсъства от терена поне четири седмици. Това потвърдиха официално от клуба, като уточниха, че причината е сериозна контузия в четириглавия бедрен мускул. Инцидентът се случи по време на драматичния двубой между Челси и Карабах, завършил 2:2 в основната фаза на Шампионската лига.

Лавия, който се присъедини към "сините" през 2023 година, вече успя да запише седем участия във всички турнири през настоящия сезон. Въпреки младостта си, белгиецът се утвърди като важна фигура в средата на терена и неговото отсъствие със сигурност ще се усети от отбора.

Договорът на халфа с Челси е валиден до юни 2030 година, което показва дългосрочните планове на клуба за развитието на талантливия полузащитник.