Зинедин Зидан намекна за завръщане: Легендата отново в светлините на прожекторите

Макар да е далеч от професионалните терени вече четири години, харизматичният французин Зинедин Зидан не спира да бъде магнит за внимание и обич. Последната му поява, този път на благотворителен мач в Тулон, отново разпали страстите и надеждите на почитателите му. В понеделник вечерта, на стадион „Стад Майол“, хиляди зрители посрещнаха Зизу с бурни овации и нестихващи аплодисменти. Макар контузия в бедрото да го лиши от възможността да се включи в играта, присъствието му бе достатъчно, за да превърне събитието в истински празник.

Срещата, организирана от близкия му приятел и бивш вратар Паскал Олмета, имаше благородна цел – събраните средства ще подпомогнат асоциацията „Надежда, усмивка за живот“, която се грижи за физическото и психическото здраве на болни деца и техните семейства.

Въпреки че този път Зидан остана извън терена, медиите не пропуснаха да го засипят с въпроси за бъдещето му във футбола. С типичната си усмивка и чувство за хумор, носителят на „Златната топка“ сподели: „Бих искал да съм на терена, но времето не прощава на никого. С годините идват и контузиите, затова днес ще бъда малко треньор.“

Журналистите не се задоволиха с този отговор и веднага попитаха кога феновете ще го видят отново в действие.

„Скоро, надявам се!“, отвърна Зидан, а на въпроса дали ще се завърне край тъчлинията, добави: „Скоро също.“

След напускането на Реал Мадрид през 2021 г., Зидан не е заемал треньорски пост, но слуховете за неговото завръщане не стихват. Футболната общественост го сочи като фаворит за селекционер на националния отбор на Франция след Световното първенство през 2026 г., когато се очаква Дидие Дешан да се оттегли.