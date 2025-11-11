Новини
Спорт »
Световен футбол »
Зинедин Зидан намекна за завръщане: Легендата отново в светлините на прожекторите

Зинедин Зидан намекна за завръщане: Легендата отново в светлините на прожекторите

11 Ноември, 2025 11:42 519 2

  • зинедин зидан-
  • завръщане-
  • футбол-
  • франция-
  • треньор-
  • благотворителен мач-
  • тулон-
  • реал мадрид-
  • дидие дешан-
  • национален отбор

Французинът се появи на благотворителен мач

Зинедин Зидан намекна за завръщане: Легендата отново в светлините на прожекторите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Макар да е далеч от професионалните терени вече четири години, харизматичният французин Зинедин Зидан не спира да бъде магнит за внимание и обич. Последната му поява, този път на благотворителен мач в Тулон, отново разпали страстите и надеждите на почитателите му. В понеделник вечерта, на стадион „Стад Майол“, хиляди зрители посрещнаха Зизу с бурни овации и нестихващи аплодисменти. Макар контузия в бедрото да го лиши от възможността да се включи в играта, присъствието му бе достатъчно, за да превърне събитието в истински празник.

Срещата, организирана от близкия му приятел и бивш вратар Паскал Олмета, имаше благородна цел – събраните средства ще подпомогнат асоциацията „Надежда, усмивка за живот“, която се грижи за физическото и психическото здраве на болни деца и техните семейства.

Въпреки че този път Зидан остана извън терена, медиите не пропуснаха да го засипят с въпроси за бъдещето му във футбола. С типичната си усмивка и чувство за хумор, носителят на „Златната топка“ сподели: „Бих искал да съм на терена, но времето не прощава на никого. С годините идват и контузиите, затова днес ще бъда малко треньор.“

Журналистите не се задоволиха с този отговор и веднага попитаха кога феновете ще го видят отново в действие.

„Скоро, надявам се!“, отвърна Зидан, а на въпроса дали ще се завърне край тъчлинията, добави: „Скоро също.“

След напускането на Реал Мадрид през 2021 г., Зидан не е заемал треньорски пост, но слуховете за неговото завръщане не стихват. Футболната общественост го сочи като фаворит за селекционер на националния отбор на Франция след Световното първенство през 2026 г., когато се очаква Дидие Дешан да се оттегли.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 1 Отговор
    Този алжирец, въпреки добрите му футболни постижения,
    ще бъде запомнен с това, че удари с глава италианеца Марко Матераци,
    за което получи само червен картон, а трябваше да бъде обе$$ен...

    12:10 11.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ