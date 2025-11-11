Новини
Спорт »
Световен футбол »
Исторически разгром: Мароко унищожи Нова Каледония с 16:0 на Световното първенство U17

Исторически разгром: Мароко унищожи Нова Каледония с 16:0 на Световното първенство U17

11 Ноември, 2025 14:42 446 0

  • мароко-
  • световно първенство u17-
  • футбол-
  • рекорд-
  • нова каледония-
  • разгром-
  • историческа победа-
  • спортни новини

Този мач ще остане в аналите на световния футбол

Исторически разгром: Мароко унищожи Нова Каледония с 16:0 на Световното първенство U17 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Впечатляващ подвиг беляза Световното първенство по футбол за юноши до 17 години – националният отбор на Мароко разби всички очаквания и буквално помете съперника си от Нова Каледония с невижданото 16:0.

Африканците не само че записаха най-убедителната победа в историята на турнира, но и подобриха рекорда, поставен през 1997 г., когато Испания, водена от бъдещите звезди Икер Касияс и Шави, надделя с 13:0 над Нова Зеландия.

Още в първите минути мароканците демонстрираха безпощадна ефективност, като до 18-ата минута вече водеха с 3:0. Ситуацията за Нова Каледония се влоши допълнително, след като останаха с девет играчи на терена.

До края на първото полувреме резултатът набъбна до 7:0, а през втората част Мароко не намали темпото и добави още девет попадения.

Статистиката от мача е повече от впечатляваща – мароканският тим отправи цели 78 удара към вратата, като 34 от тях бяха точни. Това означава, че средно на всяка минута се е стигало до опасност пред стража на Нова Каледония.

Само няколко дни преди този катастрофален резултат, Нова Каледония успя да измъкне нулево равенство срещу Япония – отборът, който по-късно оглави групата, побеждавайки самото Мароко с 2:0 в първия кръг.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ