Исторически разгром: Мароко унищожи Нова Каледония с 16:0 на Световното първенство U17

Впечатляващ подвиг беляза Световното първенство по футбол за юноши до 17 години – националният отбор на Мароко разби всички очаквания и буквално помете съперника си от Нова Каледония с невижданото 16:0.

Африканците не само че записаха най-убедителната победа в историята на турнира, но и подобриха рекорда, поставен през 1997 г., когато Испания, водена от бъдещите звезди Икер Касияс и Шави, надделя с 13:0 над Нова Зеландия.

Още в първите минути мароканците демонстрираха безпощадна ефективност, като до 18-ата минута вече водеха с 3:0. Ситуацията за Нова Каледония се влоши допълнително, след като останаха с девет играчи на терена.

До края на първото полувреме резултатът набъбна до 7:0, а през втората част Мароко не намали темпото и добави още девет попадения.

Статистиката от мача е повече от впечатляваща – мароканският тим отправи цели 78 удара към вратата, като 34 от тях бяха точни. Това означава, че средно на всяка минута се е стигало до опасност пред стража на Нова Каледония.

Само няколко дни преди този катастрофален резултат, Нова Каледония успя да измъкне нулево равенство срещу Япония – отборът, който по-късно оглави групата, побеждавайки самото Мароко с 2:0 в първия кръг.