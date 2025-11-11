Роналдо: Световното през 2026 ще бъде последният в кариерата ми

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо обяви, че Световното първенство през 2026 година ще бъде последното му участие на големия футболен форум. В интервю за CNN по време на Tourism Summit в Рияд 39-годишният капитан на Португалия заяви, че на 41 ще сложи край на участията си на големи първенства.

„Ще бъда на 41 години и мисля, че това ще е моментът да спра на това ниво“, каза Роналдо.

По думите му, решението идва естествено:

„Наслаждавам се на момента, но когато казвам „скоро“, наистина имам предвид скоро. Дадох всичко на футбола.“

Роналдо е в професионалния футбол повече от 25 години и държи редица рекорди, включително този за най-много голове в историята на международния футбол – 143. Той е и единственият играч, отбелязвал на пет различни световни първенства.

Наскоро португалецът стана първият футболист с 950 гола в кариерата си, както и голмайстор №1 в историята на световните квалификации.

Мондиал 2026 ще бъде първият с разширен формат от 48 отбора, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, а турнирът започва на 11 юни 2026 г.

Освен за собствената си кариера, Кристиано говори с вълнение и за сина си Кристиано-младши, който вече е част от юношеския национален отбор на Португалия до 16 години.

„Искам той да бъде по-добър от мен. Няма да ревнувам. Искам само да е щастлив, без натиск от това, че е моят син. Като баща съм тук, за да му помогна да бъде какъвто пожелае,“ сподели Роналдо.

Звездата на „Ал Насър“, който наскоро се превърна в първия активен футболист милиардер, подчерта, че иска да завърши кариерата си „с достойнство и любов към играта“.