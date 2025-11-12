Новини
Ливърпул вижда гамбиец от Брайтън като наследник на Салах

12 Ноември, 2025 07:29 427 0

Арне Слот иска отново да работи с младия талант, но този път на „Анфийлд“

Ливърпул вижда гамбиец от Брайтън като наследник на Салах - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ливърпул подготвя оферта от 70 милиона паунда за крилото на Брайтън Якуба Минте, съобщава “Football Insider”. 21-годишният гамбиец е определян като дългосрочен заместник на Мохамед Салах, чийто договор с „червените“ навлиза в последните 18 месеца.

Мениджърът Арне Слот познава добре Минте – двамата работиха заедно във Фейенорд, където младият нападател впечатли с експлозивна скорост, директен стил и зрялост за възрастта си. Именно това е накарало Ливърпул да го постави сред основните си трансферни цели за 2026 година.

Минте направи сериозен пробив в Брайтън след трансфера си от Нюкасъл и вече е сред най-обещаващите футболисти в Премиър лийг. От „Анфийлд“ вярват, че с времето той може да наследи египетската звезда в атаката на отбора.

Ако сделката се осъществи, това ще е поредният голям трансферен ход на новия Ливърпул под ръководството на Слот — и може би първата стъпка към „живот след Салах“.


