Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Янев запали искрата в "червените"

12 Ноември, 2025 09:34 452 0

Първо искам да отбележа, че този път нямаше ексцесии по трибуните

Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Янев запали искрата в "червените" - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев коментира пред „Мач Телеграф“ дербито с Левски, което „червените“ спечелиха с 1:0 след гол на Джеймс Ето'о.

„Първо искам да отбележа, че този път нямаше ексцесии по трибуните. Това е много добър атестат за бъдещето. Ние винаги отчитаме когато има безредици, но този път всичко мина спокойно“, започна Орманджиев.

„Като футбол бяхме далеч от хубавия мач, който феновете очакваха. Особено през второто полувреме липсваха обичайните футболни достойнства за подобен тип двубой. Напрежението обаче взе връх“, каза още внукът на Стоян Орманджиев и син на Стефан Орманджиев.

"Мога да заявя, че според мен Христо Янев запали искрата в ЦСКА. Той направи всичко както трябва в краткосрочен план и заради това резултатите се завърнаха. Аз познавам добре Янев още като футболист, а иначе съм запознат с неговата работа като треньор и от ЦСКА предния път, както и в Ботев Враца, където беше в последните години. Той и неговият екип, който между другото е добре подготвен, вършат страхотна работа и пред него сега има една задача - в дългосрочен план да изгради стил на отбора. Убеден съм, че добрите резултати тепърва предстоят", каза още Орманджиев.


