Странен парадокс със защитник на Левски

Бразилският ляв бек Майкон безспорно е най-добрият футболист на Левски от началото на сезона. Неслучайно испанското издание „Ас“ обяви, че интерес към него има от страна на Алавес и Бетис, а „сините“ са му поставили цена от 4 милиона евро.

Има обаче един парадокс с представянето на бранителя. Той е виновен и за двете загуби на Левски от началото на сезона, отбелязва „Мач Телеграф“.

При поражението на „Лаута“ от Локомотив (Пловдив) именно Майкон сгреши фатално. Той на два пъти се провали в опитите си отиграе топката пред наказателното поле и позволи на Хуан Переа да му отнеме. Колумбиецът впоследствие вкара победния гол за „смърфовете“.

Майкон направи грешка и при атаката, довела до гола на ЦСКА във вечното дерби. Левият бек направи закъснял шпагат и беше подминат с лекота от Йоанис Питас. Кипърецът впоследствие необезпокояван центрира и от развитието на атаката последва попадението на Джеймс Ето`о.