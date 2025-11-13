Новини
Странен парадокс със защитник на Левски

Странен парадокс със защитник на Левски

13 Ноември, 2025 09:28 754 0

  • майкон-
  • футбол-
  • левски

Той е виновен и за двете загуби на Левски от началото на сезона

Странен парадокс със защитник на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският ляв бек Майкон безспорно е най-добрият футболист на Левски от началото на сезона. Неслучайно испанското издание „Ас“ обяви, че интерес към него има от страна на Алавес и Бетис, а „сините“ са му поставили цена от 4 милиона евро.

Има обаче един парадокс с представянето на бранителя. Той е виновен и за двете загуби на Левски от началото на сезона, отбелязва „Мач Телеграф“.

При поражението на „Лаута“ от Локомотив (Пловдив) именно Майкон сгреши фатално. Той на два пъти се провали в опитите си отиграе топката пред наказателното поле и позволи на Хуан Переа да му отнеме. Колумбиецът впоследствие вкара победния гол за „смърфовете“.

Майкон направи грешка и при атаката, довела до гола на ЦСКА във вечното дерби. Левият бек направи закъснял шпагат и беше подминат с лекота от Йоанис Питас. Кипърецът впоследствие необезпокояван центрира и от развитието на атаката последва попадението на Джеймс Ето`о.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
