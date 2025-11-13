Стартират решаващите квалификации за Мондиал 2026

С 8 мача стартира днес ноемврийският цикъл от световните квалификации в зона Европа. Единственият отбор, който до момента се е класирал за Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада, е Англия.

Това ще се опитат да сторят още два тима в лицето на Франция и Португалия. „Петлите“ са домакини на Украйна в група D от 21:45 часа, като имат три точки аванс пред съперника. Головата разлика на водения от Дидие Дешан отбор към момента е с пет гола по-добра от тази на украинците, така че и равенство ще ги остави в отлична позиция за директно класиране на Световното, но победа ще сложи точка на спора помежду им в групата.

В група F Португалия с Кристиано Роналдо в състава гостува на Република Ирландия от 21:45 часа. „Мореплавателите“ имат пет точки аванс пред втория Унгария и три точки срещу „детелините“ ще им гарантират билет за Мондиала идното лято. Ирландците от своя страна са на точка от Унгария, така че ще търсят добър резултат срещу португалците, за да останат в борбата за плейофите. Класиране на Роналдо и компания може да има и преди двубоя им с ирландците, ако Унгария отстъпи на Армения по-рано вечерта.

В група I пък Норвегия приема Естония с пълен актив от шест победи в шест мача. Скандинавците, водени от головата машина Ерлинг Халанд, са с три пункта пред Италия в битката за директна виза за Световното, като имат и значително по-добра голова разлика – цели 16 попадения в полза на норвежците. Любопитно е, че двата отбора се изправят един срещу друг в Италия на 16 ноември, така че Норвегия няма право на грешка сега срещу непретенциозния тим на Естония.

Програмата за световните квалификации днес:

Група D

19:00 Азербайджан – Исландия

21:45 Франция – Украйна

Група F

19:00 Армения – Унгария

21:45 Република Ирландия – Португалия

Група I

19:00 Норвегия – Естония

21:45 Молдова – Италия

Група К

21:45 Андора – Албания

21:45 Англия – Сърбия