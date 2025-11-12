Новини
Петима футболисти от втория тим тренират с ЦСКА

Петима футболисти от втория тим тренират с ЦСКА

12 Ноември, 2025 19:08

Групата на "червените" е от общо 23 играчи

Петима футболисти от втория тим тренират с ЦСКА - 1
Снимка: ЦСКА
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА продължава интензивния си тренировъчен процес въпреки паузата в шампионата. Днес футболистите на Христо Янев имаха две занимания, в които участие взеха общо 23 играчи, в това число и петима от втория тим на „червените“ – вратарят Даниел Николов и полевите футболисти Марк-Емилио Папазов, Симеон Чатов, Денис Динев и Божидар Петров. Те ще готвят с първия отбор в предстоящите дни, в които ЦСКА няма официален двубой. Част от тях тренираха с представителния тим и в предишната пауза на шампионата през октомври.

Всички играчи от основния състав на „армейците“ са в добро кондиционно състояние. Все още на клубната база в Панчарево се готви и Сейни Санянг, който ще се присъедини в следващите дни към лагера на националния тим на Гамбия за предстоящата контрола срещу Кувейт в Кайро на 18 ноември.

Останалите национали от първия отбор на ЦСКА са Петко Панайотов и Теодор Иванов (България U21), Йоанис Питас (Кипър), Лумбард Делова (Косово), Фьодор Лапоухов (Беларус) и Кевин Додай (Албания U21), които вече са на разположение на своите селекционери.


