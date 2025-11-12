Летящ старт за България в евроквалификациите по баскетбол за жени

Националният отбор на България по баскетбол за жени започна по категоричен начин участието си в квалификациите за Евробаскет 2027. В “Двореца на спорта” в Баку, тимът на Таня Гатева изнесе лекция на Азербайджан след убедителното 141:48 в първия си мач от група Е на пресявките за следващия шампионат на Стария континент.





Илияна Георгиева поведе колоната на реализаторите за България с 20 точки, 6 борби и 5 асистенции. Валерия Алексиева я последва с 19, 8 асистенции и 6 откраднати топки. Кайла Хилсман (7 борби) и Гергана Иванова вкараха по 16 точки. Борислава Христова и Радостина Христова се отчетоха с по 14 точки. Юлияна Вълчева (9 борби) и Преслава Колева допринесоха с по 10.



За Азербайджан най-резултатна бе Александра Моленхауер с 15 точки.



След равностойното начало националките взеха нещата в свои ръце и чрез Кайла Хилсман, Карина Константинова, Борислава Христова и Гергана Иванова стигнаха до двуцифрена преднина - 30:15 в края на първата част. През втория период “лъвиците” овладяха контрола над двубоя и чрез Илияна Георгиева, Борислава Христова, Кайла Хилсман, Карина Константинова и Радостина Христова, увеличиха преднината си до 29 точки след 56:27.



След паузата България нямаше спиране и стигна до кота +94 точки, като до финалната сирена не изпусна инициативата. В добавка към победата, представителният ни тим постави рекорд по резултатност в мач от евроквалификации. Националките приключиха двубоя с успеваемост в стрелбата от игра 59.3%, включително 14/31 (45.1%) от далечна дистанция. Освен това, българките напълно доминираха под двата ринга, като грабнаха общо 50 срещу 26 борби за съперника.



Следващият двубой на отбора на Таня Гатева в пресявките за шампионата на Стария континент през 2027 г. ще бъде на 15 ноември (събота) от 18.30 ч. Тогава нашите ще имат гостуване на Украйна в Рига.

