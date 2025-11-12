Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона с амбициозен план: Хари Кейн на прицел за заместник на Левандовски

12 Ноември, 2025 21:04 439 0

Дали клубът ще успее да привлече англичанина, предстои да разберем

Барселона с амбициозен план: Хари Кейн на прицел за заместник на Левандовски - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каталунският гранд Барселона подготвя сензационен трансферен ход, като насочва вниманието си към английската голова машина Хари Кейн, съобщава авторитетното издание The Guardian. Според последните информации, ръководството на „блаугранас“ разглежда звездата на Байерн Мюнхен като перфектния наследник на Роберт Левандовски, чийто контракт с клуба изтича през лятото на 2026 година.

Източници, близки до клуба, разкриват, че Барса е готова да плати внушителната сума от 57 милиона паунда (над 64,5 милиона евро), за да активира освобождаващата клауза на Кейн. Това би било истински трансферен удар, който може да разтърси европейския футболен пазар.

Хари Кейн, който тази година навърши 32 години, демонстрира впечатляваща форма през настоящия сезон. В рамките на 17 срещи за Байерн, английският национал вече е реализирал 23 попадения и е асистирал за още 3 гола – статистика, която само затвърждава реномето му на един от най-резултатните нападатели в света.


