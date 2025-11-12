Марица Пловдив отново влезе в групите на Шампионската лига

Волейболният женски тим на Марица Пловдив за пореден път доказа класата си на европейската сцена, като си осигури място в груповата фаза на Шампионската лига за девети последователен сезон. Българските шампионки демонстрираха безапелационна доминация срещу хърватския Динамо Загреб, като не оставиха никакви съмнения в превъзходството си.

След категоричния успех с 3:0 гейма като гост в Загреб, момичетата на Ахметджан Ершимшек изнесоха истински волейболен спектакъл и пред родна публика в Пловдив. Те затвориха реванша с още по-убедителен резултат – 3:0 (25:13, 25:10, 25:20), като през цялата среща не позволиха на съперничките си да намерят ритъм или да окажат сериозна съпротива.

В третия гейм наставникът на „жълто-сините“ даде шанс на най-младите таланти в отбора, родени през 2007 и 2008 година, които се включиха уверено и помогнаха на тима да реализира шест мачбола, преди да сложи точка на двубоя.

Ива Дудова се отличи като най-резултатна с 12 точки, а Виктория Коева добави още 6 за крайния успех на Марица.

С този триумф пловдивчанки си осигуриха място в група Е на най-престижния европейски клубен турнир, където ще премерят сили с френския Льовалоа, германския Шверин и полския Девелопрес Жешув.