Драматична загуба за Росица Денчева в Ираклион

12 Ноември, 2025 21:38 342 0

Амариса Тот от Унгария елиминира българката

Драматична загуба за Росица Денчева в Ираклион - 1
Кадър: Нова ТВ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Росица Денчева отпадна драматично във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Денчева загуби от шестата поставена и №243 в света Амариса Тот (Унгария) с 3:6, 6:1, 4:6. Срещата продължи 2 часа и 21 минути. Денчева изостана с 1:4 в третата решителна част и не успя да навакса, отпадайки от надпреварата.


По-рано днес Денислава Глушкова се класира за осминафиналите на сингъл. Поставената под №15 в схемата българка победи с 6:3, 6:3 Аня Станкович (Сърбия). Срещата продължи час и 33 минути.

21-годишната Глушкова спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 в първия сет. Българката изостана с 0:2 в началото на втората част, но спечели шест от следващите седем гейма за крайното 6:3.

За място на четвъртфиналите Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена и №173 в световната ранглиста за жени Гийомар Маристани (Испания).


Ива Иванова пък загуби във втория кръг с 5:7, 3:6 от №7 в схемата и №244 в света Ралука Сербан (Кипър). Двубоят продължи 2 часа и 9 минути.


