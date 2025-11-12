Новини
Аматьорският Надежда (Доброславци) подсилва редиците с бившия национал Георги Божилов

12 Ноември, 2025 22:49 379 0

Нападателят има над 300 професионални срещи зад гърба си

Аматьорският Надежда (Доброславци) подсилва редиците с бившия национал Георги Божилов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Четвъртодивизионният Надежда (Доброславци) привлече в редиците си не кого да е, а бившия национал на България - Георги Божилов. С този ход столичният тим демонстрира амбиции за ново изкачване към по-горните нива на родния футбол.

Роденият през 1987 година нападател е истински ветеран на българските терени, с над 300 професионални срещи зад гърба си. Божилов е добре познат на феновете с изявите си за клубове като Нафтекс, Черноморец, Локомотив (Пловдив) и Берое, но най-ярко се откроява престоят му в Черно море. Именно с екипа на "моряците" той изживя златни мигове, като спечели Купата на България през 2015 година и остави незаличима следа в историята на варненския клуб.

Не само клубната му кариера е впечатляваща – Божилов има и два мача за националния отбор на България. Дебютът му дойде през 2011 година в европейска квалификация срещу Англия, а през 2016 година отново бе повикан в представителния тим от селекционера Ивайло Петев.

След като премина през отбори като Марек (Дупница), Чавдар (Етрополе) и Костинброд, 38-годишният нападател сега ще облече фланелката на Надежда (Доброславци) – шампион на столичната четвърта дивизия за миналия сезон.

Въпреки че тимът не успя да се завърне в Трета лига след драматична загуба от Металург (Перник) в квалификациите, надеждите за промоция остават живи. Конкуренцията обаче е сериозна – съставите на Казичене, Нови Искър и Национал (София) също са амбицирани за успех.


