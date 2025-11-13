Новини
Спорт »
Световен футбол »
Алжир иска по-малкия брат на Килиан Мбапе

Алжир иска по-малкия брат на Килиан Мбапе

13 Ноември, 2025 13:28 415 0

  • килиан мбапе-
  • итън мбапе-
  • алжир-
  • футбол

Ситуацията е подобна на тази с Лука Зидан, синът на Зинедин Зидан, който наскоро дебютира за представителния тим на Алжир

Алжир иска по-малкия брат на Килиан Мбапе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алжирската футболна федерация иска да покани по-малкия брат на Килиан Мбапе - Итън, да играе за националния отбор на страната, твърди Foot Mercato, позовавайки се на Win Win. 18-годишният Итън Мбапе има право да представлява Алжир благодарение на майка си Файза Ламари, която е от алжирски произход. Полузащитникът на Лил вече е играл за отбора на Франция до 19 години, но това няма да е пречка.

Ситуацията е подобна на тази с Лука Зидан, синът на Зинедин Зидан, който наскоро дебютира за представителния тим на Алжир. Вратарят имаше мачове за всички юношески и младежки гарнитури за Франция, но в крайна сметка се съгласи да играе за африканската страна.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ