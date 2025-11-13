Алжир иска по-малкия брат на Килиан Мбапе

Алжирската футболна федерация иска да покани по-малкия брат на Килиан Мбапе - Итън, да играе за националния отбор на страната, твърди Foot Mercato, позовавайки се на Win Win. 18-годишният Итън Мбапе има право да представлява Алжир благодарение на майка си Файза Ламари, която е от алжирски произход. Полузащитникът на Лил вече е играл за отбора на Франция до 19 години, но това няма да е пречка.
L’Algérie veut attirer Ethan Mbappé dans ses rangs ! 🇩🇿— Foot Mercato (@footmercato) November 12, 2025
Après les débuts de Luca Zidane avec les Fennecs, la Fédération algérienne de football continue de suivre de près plusieurs binationaux ! 🔎
Selon le média Win Win, le prochain sur la liste serait Ethan Mbappé 🇩🇿🇫🇷
Grâce… pic.twitter.com/LNy3cNo2fH
Ситуацията е подобна на тази с Лука Зидан, синът на Зинедин Зидан, който наскоро дебютира за представителния тим на Алжир. Вратарят имаше мачове за всички юношески и младежки гарнитури за Франция, но в крайна сметка се съгласи да играе за африканската страна.
