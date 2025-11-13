Новини
Спорт »
Бг футбол »
Нов футболист повикан по спешност в националния на Франция

Нов футболист повикан по спешност в националния на Франция

13 Ноември, 2025 14:59 452 0

  • ювентус-
  • кефрен тюрам-
  • футбол

24-годишният футболист е записал 13 официални мача за Ювентус през този сезон, в които е допринесъл с един гол и две асистенции

Нов футболист повикан по спешност в националния на Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Ювентус - Кефрен Тюрам се присъедини към френския национален отбор за предстоящите световни квалификации с Украйна и Азербайджан. Селекционерът Дидие Дешан взел решението заради контузията на Едуардо Камавинга.

24-годишният футболист е записал 13 официални мача за Ювентус през този сезон, в които е допринесъл с един гол и две асистенции.

Синът на Лилиан Тюрам и брат на нападателя на Интер Маркюс Тюрам направи своя дебют за мъжкия национален отбор на Франция при победата с 4:0 над Нидерландия през март 2023 година. До момента той има само три мача за страната си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ