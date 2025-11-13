Нов футболист повикан по спешност в националния на Франция

Полузащитникът на Ювентус - Кефрен Тюрам се присъедини към френския национален отбор за предстоящите световни квалификации с Украйна и Азербайджан. Селекционерът Дидие Дешан взел решението заради контузията на Едуардо Камавинга.

24-годишният футболист е записал 13 официални мача за Ювентус през този сезон, в които е допринесъл с един гол и две асистенции.

Синът на Лилиан Тюрам и брат на нападателя на Интер Маркюс Тюрам направи своя дебют за мъжкия национален отбор на Франция при победата с 4:0 над Нидерландия през март 2023 година. До момента той има само три мача за страната си.