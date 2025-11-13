Новини
Роналдо: Гол №1000 на финала на Световното? Хора, гледате прекалено много филми!

13 Ноември, 2025 20:59 297 1

Такова нещо би било прекалено идеално, за да стане реалност

Роналдо: Гол №1000 на финала на Световното? Хора, гледате прекалено много филми! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петкратният носител на „Златната топка“ - Кристиано Роналдо, отхвърли с усмивка възможността да вкара своя гол №1000 именно във финала на Мондиала през 2026-а година. Това стана ясно по време на пресконференцията му преди предстоящата световна квалификация на Португалия срещу Ейре, когато бе запитан дали вярва в подобен сценарий.

„Хора, гледате прекалено много филми (б.р. - смее се). Такова нещо би било прекалено идеално, за да стане реалност. Нека останем на земята. Разбира се, всички тези числа ме радват, но националният отбор никога не зависи само от един футболист. Все пак статистиката е положителна и ми носи удовлетворение. Най-важното за мен е да съм на Световното първенство, иначе нямаше да съм тук. Ще вървим стъпка по стъпка. А ако все пак съдбата го реши така, ще бъде невероятен финал на кариерата ми“, заяви Роналдо.

Португалският капитан има до момента 953 попадения в професионалната си кариера, а финалът на Мондиал 2026 ще се проведе на 19 юли в Ню Джърси, САЩ.


