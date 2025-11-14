Новини
Спортът по ТВ в петък (14 ноември)

Спортът по ТВ в петък (14 ноември)

14 Ноември, 2025

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (14 ноември) - 1
Ивайло Борисов

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Валенсия МАХ Спорт 3

12.30 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

15.00 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Валенсия МАХ Спорт 3

19.00 Финландия – Малта Диема спорт 3

19.00 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Анадолу Ефес – Байерн МАХ Спорт 3

19.30 Волейбол, ЦСКА – Локомотив Авиа МАХ Спорт 2

20.00 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

21.30 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, Барселона – Болоня МАХ Спорт 3

21.30 Баскетбол, Олимпия Милано – Олимпиакос МАХ Спорт 4

21.45 Полша – Нидерландия Диема спорт 2

21.45 Люксембург – Германия Диема спорт 3

21.45 Хърватия – Фарьорски о-ви Диема спорт

21.45 Словакия – Северна Ирландия Нова спорт


