Треньорът на България след поредната загуба: Няма да е все така, няма да играем само с Испания и Турция

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров обясни, че България се е опитал да направи максималното, но много фактори са оказали влияние за поражението с 0:2. Треньорът посочи разликата в класите на двата отбора, а също така обърна внимание и на дузпата за домакините, предаде БТА.
„Турският отбор е много силен и той го показа днес. Има много силни индивидуалности и те играят на най-високо ниво. Удоволствие е да играеш срещу такъв отбор. Преди един месец изиграхме силно първо полувреме, но заради индивидуални грешки загубихме така тежко. Разбира се, без да омаловажавам качествата на турските играчи, защото те ни принудиха да ги направим“, започна Димитров.
Защо отборът не успява да поддържа едно и също темпо цял мач? “Играем по-уверено и на по-високи обороти в едно от полувремето и се налага да хвърляме повече сили през второто. Испания и Турция пресират много добре, преходът им между двете фази е много силен, много бърз и трудно може да се издържи през целия мач. Имайки предвид и качествата на индивидуалности. Знаете, че нашите играчи не всички имат практика, а и нивата на отбори, където играят нашите и техните футболисти са различни“.
„Това са фактите и не можем да избягаме от тях, има негативно отношение към мъжкия отбор и не е от днес и от вчера. И още преди мене. Трябва да излезем от това положение с резултати. Но съгласете се, групата, съперниците са много трудни и тежки. Но играчите ни дават умерен оптимизъм, че ще дойдат и по-добри дни. Няма да е все така, и няма да играем само с Испания и Турция“.
За дузпата, от която Турция откри резултата, той каза: „Вече е много трудно човек да има категорично мнение за една дузпа – дали е или не. Но срещу такъв съперник, когато дадеш „по-лека“ дузпа, влияе на резултата. Можеше и да не се свири, но го приемаме. Десподов? Наистина се натрупаха много мачове. Знаех, че ще излизаме по-напред и ще пресираме и трябваше по-свеж човек. Защото първото полувреме свърши много работа и беше нашият човек на прехода.
Аз играя карти и не обичам да съм капо. Срещу Грузия няма да е лесно. Дали ще остана треньор? Този въпрос не е към мене. Но всички правим всичко, за да излезем от тази ситуация. И това ще стане с положителни резултати, а не с достойни загуби“.
Три автогола в квалификации не се е случвало на българския отбор, а два от тях са на Атанас Чернев. „ Постоянно анализираме. Днешният дойде от центриране от статично положение. Така го завари положението, макар да работихме. Но има малшанс, има липса на късмет. Но трябва да го преодолеем и да минем през това“, завърши треньорът.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А сега де
22:58 15.11.2025
3 Дика
23:00 15.11.2025
4 А50
23:00 15.11.2025
5 Хахахаха
Коментиран от #14
23:05 15.11.2025
6 нннн
Само не разбрах, защо смениха треньора. С новия повече успехи ли имаме?
23:05 15.11.2025
7 Дудов
23:10 15.11.2025
8 Симо
23:13 15.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 След 30 години евроатлантически ценности
Сега - позор, след позор...
Ама то навсякъде е така!
Коментиран от #12
23:36 15.11.2025
11 Стига бе
23:47 15.11.2025
12 Не е верно
До коментар #10 от "След 30 години евроатлантически ценности":Във футбола сме трагични Но във всичко друго сме на добро ниво В спорта тази година сме световни и вице световни във волейбола Играем силен баскетбол Наши спортисти постигнаха и много други титли тази година Излагат на единствено футболистите в спорта и вие копейките в държавата
23:50 15.11.2025
13 Футболът
Спрете да харчите милиони за футбол!
Дайте ги за волейбол , баскетбол, гимнастика, атлетика, дори за тенис е по добре, отколкото за куци футболисти!
00:01 16.11.2025
14 Същите тези "слаби" турци
До коментар #5 от "Хахахаха":Ти мушнаха 6насред София, а днес леко по тренираха и мушнаха само 2. ОГледай се Ганчо, само с тупане в гърдите не става...
00:19 16.11.2025