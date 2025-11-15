Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на България след поредната загуба: Няма да е все така, няма да играем само с Испания и Турция

Треньорът на България след поредната загуба: Няма да е все така, няма да играем само с Испания и Турция

15 Ноември, 2025 22:47 930 14

  • световно първенство-
  • александър димитров-
  • българия-
  • турция

Турският отбор е много силен и той го показа днес, заяви Александър Димитров след загубата в Бурса

Треньорът на България след поредната загуба: Няма да е все така, няма да играем само с Испания и Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров обясни, че България се е опитал да направи максималното, но много фактори са оказали влияние за поражението с 0:2. Треньорът посочи разликата в класите на двата отбора, а също така обърна внимание и на дузпата за домакините, предаде БТА.

„Турският отбор е много силен и той го показа днес. Има много силни индивидуалности и те играят на най-високо ниво. Удоволствие е да играеш срещу такъв отбор. Преди един месец изиграхме силно първо полувреме, но заради индивидуални грешки загубихме така тежко. Разбира се, без да омаловажавам качествата на турските играчи, защото те ни принудиха да ги направим“, започна Димитров.

Защо отборът не успява да поддържа едно и също темпо цял мач? “Играем по-уверено и на по-високи обороти в едно от полувремето и се налага да хвърляме повече сили през второто. Испания и Турция пресират много добре, преходът им между двете фази е много силен, много бърз и трудно може да се издържи през целия мач. Имайки предвид и качествата на индивидуалности. Знаете, че нашите играчи не всички имат практика, а и нивата на отбори, където играят нашите и техните футболисти са различни“.

„Това са фактите и не можем да избягаме от тях, има негативно отношение към мъжкия отбор и не е от днес и от вчера. И още преди мене. Трябва да излезем от това положение с резултати. Но съгласете се, групата, съперниците са много трудни и тежки. Но играчите ни дават умерен оптимизъм, че ще дойдат и по-добри дни. Няма да е все така, и няма да играем само с Испания и Турция“.

За дузпата, от която Турция откри резултата, той каза: „Вече е много трудно човек да има категорично мнение за една дузпа – дали е или не. Но срещу такъв съперник, когато дадеш „по-лека“ дузпа, влияе на резултата. Можеше и да не се свири, но го приемаме. Десподов? Наистина се натрупаха много мачове. Знаех, че ще излизаме по-напред и ще пресираме и трябваше по-свеж човек. Защото първото полувреме свърши много работа и беше нашият човек на прехода.

Аз играя карти и не обичам да съм капо. Срещу Грузия няма да е лесно. Дали ще остана треньор? Този въпрос не е към мене. Но всички правим всичко, за да излезем от тази ситуация. И това ще стане с положителни резултати, а не с достойни загуби“.

Три автогола в квалификации не се е случвало на българския отбор, а два от тях са на Атанас Чернев. „ Постоянно анализираме. Днешният дойде от центриране от статично положение. Така го завари положението, макар да работихме. Но има малшанс, има липса на късмет. Но трябва да го преодолеем и да минем през това“, завърши треньорът.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А сега де

    11 0 Отговор
    Ама ние и с грузия и с люксенбург и с косово и с ирландия и с унгария и с който и да е друг Играем слаб футбол Може би в група с ватикана лихтенщайн и андора ще сме по добри Между другото отбори като турция и грузия до преди 15 г биехме с лекота Срамно е нивото на футбола ни в момента

    22:58 15.11.2025

  • 3 Дика

    12 0 Отговор
    Най добре с никого да не играете.

    23:00 15.11.2025

  • 4 А50

    10 1 Отговор
    Е , само 2:0. Не е победа, но успех за нас.

    23:00 15.11.2025

  • 5 Хахахаха

    8 2 Отговор
    Много силни били за нас турците Същите тези турци испанците ги убиха с 6 гола на същия стадион До къде е докарахме Отбор като турция да ни изглежда световна сила

    Коментиран от #14

    23:05 15.11.2025

  • 6 нннн

    8 0 Отговор
    Но пък красив гол си вкарахме!
    Само не разбрах, защо смениха треньора. С новия повече успехи ли имаме?

    23:05 15.11.2025

  • 7 Дудов

    7 0 Отговор
    Противникът е винаги силен ,когато твоя отбор е пълен с .леваци

    23:10 15.11.2025

  • 8 Симо

    3 0 Отговор
    Със същият успех, можеше да пуснат кварталния отбор на Башора, а тези да продължат да красят барчетата и кафенетата.

    23:13 15.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 След 30 години евроатлантически ценности

    4 1 Отговор
    Как преди 30 години при мач с Турция победата на наште беше сигурна, а с такива като Испания или Италия играхме като с равни?

    Сега - позор, след позор...

    Ама то навсякъде е така!

    Коментиран от #12

    23:36 15.11.2025

  • 11 Стига бе

    0 0 Отговор
    Прав е, иде ред да ни бие Грузия.

    23:47 15.11.2025

  • 12 Не е верно

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "След 30 години евроатлантически ценности":

    Във футбола сме трагични Но във всичко друго сме на добро ниво В спорта тази година сме световни и вице световни във волейбола Играем силен баскетбол Наши спортисти постигнаха и много други титли тази година Излагат на единствено футболистите в спорта и вие копейките в държавата

    23:50 15.11.2025

  • 13 Футболът

    1 0 Отговор
    не е нашия спорт!

    Спрете да харчите милиони за футбол!

    Дайте ги за волейбол , баскетбол, гимнастика, атлетика, дори за тенис е по добре, отколкото за куци футболисти!

    00:01 16.11.2025

  • 14 Същите тези "слаби" турци

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Ти мушнаха 6насред София, а днес леко по тренираха и мушнаха само 2. ОГледай се Ганчо, само с тупане в гърдите не става...

    00:19 16.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ