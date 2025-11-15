Треньорът на България след поредната загуба: Няма да е все така, няма да играем само с Испания и Турция

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров обясни, че България се е опитал да направи максималното, но много фактори са оказали влияние за поражението с 0:2. Треньорът посочи разликата в класите на двата отбора, а също така обърна внимание и на дузпата за домакините, предаде БТА.

„Турският отбор е много силен и той го показа днес. Има много силни индивидуалности и те играят на най-високо ниво. Удоволствие е да играеш срещу такъв отбор. Преди един месец изиграхме силно първо полувреме, но заради индивидуални грешки загубихме така тежко. Разбира се, без да омаловажавам качествата на турските играчи, защото те ни принудиха да ги направим“, започна Димитров.

Защо отборът не успява да поддържа едно и също темпо цял мач? “Играем по-уверено и на по-високи обороти в едно от полувремето и се налага да хвърляме повече сили през второто. Испания и Турция пресират много добре, преходът им между двете фази е много силен, много бърз и трудно може да се издържи през целия мач. Имайки предвид и качествата на индивидуалности. Знаете, че нашите играчи не всички имат практика, а и нивата на отбори, където играят нашите и техните футболисти са различни“.

„Това са фактите и не можем да избягаме от тях, има негативно отношение към мъжкия отбор и не е от днес и от вчера. И още преди мене. Трябва да излезем от това положение с резултати. Но съгласете се, групата, съперниците са много трудни и тежки. Но играчите ни дават умерен оптимизъм, че ще дойдат и по-добри дни. Няма да е все така, и няма да играем само с Испания и Турция“.

За дузпата, от която Турция откри резултата, той каза: „Вече е много трудно човек да има категорично мнение за една дузпа – дали е или не. Но срещу такъв съперник, когато дадеш „по-лека“ дузпа, влияе на резултата. Можеше и да не се свири, но го приемаме. Десподов? Наистина се натрупаха много мачове. Знаех, че ще излизаме по-напред и ще пресираме и трябваше по-свеж човек. Защото първото полувреме свърши много работа и беше нашият човек на прехода.

Аз играя карти и не обичам да съм капо. Срещу Грузия няма да е лесно. Дали ще остана треньор? Този въпрос не е към мене. Но всички правим всичко, за да излезем от тази ситуация. И това ще стане с положителни резултати, а не с достойни загуби“.

Три автогола в квалификации не се е случвало на българския отбор, а два от тях са на Атанас Чернев. „ Постоянно анализираме. Днешният дойде от центриране от статично положение. Така го завари положението, макар да работихме. Но има малшанс, има липса на късмет. Но трябва да го преодолеем и да минем през това“, завърши треньорът.