Оскар се възстановява успешно след сърдечен инцидент – полузащитникът на Сао Пауло вече е у дома

17 Ноември, 2025 17:11 453 2

  • сао пауло -
  • оскар-
  • болница-
  • сърдечни неразположения-
  • лекарите -
  • футболист-
  • медицински изследвания-
  • вазовагален синкоп -
  • загуба на съзнание

Футболистът бе приет в болница на 12 ноември, след като почувства неразположение по време на физически тест

Оскар се възстановява успешно след сърдечен инцидент – полузащитникът на Сао Пауло вече е у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилският полузащитник на Сао Пауло - Оскар, който наскоро бе приет в болница заради сърдечни неразположения, вече се радва на домашния уют, след като лекарите потвърдиха стабилното му състояние. Според официалното съобщение на клуба, 34-годишният футболист е преминал през серия от обстойни медицински изследвания, които са установили, че причината за инцидента е вазовагален синкоп – временна загуба на съзнание, предизвикана от спад на кръвното налягане.

През цялото време на престоя си в лечебното заведение Оскар е бил под наблюдение, но не е имал сериозни оплаквания и се е чувствал добре. Медицинският екип е препоръчал на опитния халф да си даде няколко дни почивка, за да се възстанови напълно и да избегне евентуални усложнения.

Оскар бе приет в болница на 12 ноември, след като почувства неразположение по време на физически тест с велоергометър в тренировъчната база на Сао Пауло.

Въпреки този неприятен епизод, сезонът за Оскар до момента е повече от успешен – той има 21 участия във всички турнири, като е реализирал 2 попадения и е асистирал на съотборниците си 5 пъти.

Преди да облече екипа на Сао Пауло, бразилецът е защитавал цветовете на Шанхай СИПГ, Челси и Интернасионал.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    1 1 Отговор
    Набоцаните при натоварване на сърдечно-съдовата система имат бърза среща със св Петър.

    17:15 17.11.2025

  • 2 мда

    0 0 Отговор
    Сиропиран ли е за ковид?

    17:26 17.11.2025

