Спортът по ТВ в четвъртък (20 ноември)

Спортът по ТВ в четвъртък (20 ноември)

20 Ноември, 2025 07:45 1 355 0

Разнообразие от събития в ефира днес

Спортът по ТВ в четвъртък (20 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09:00 Футбол: Ийст Бенгалс – Ухан - жени - Нова спорт

11:00 Тенис: Купа Дейвис: Испания – Чехия - Нова спорт

13:00 Футбол: Насаф – Бан Хатум - жени - Диема спорт 3

16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, четвъртфинал - Евроспорт 1

18:00 Тенис: Купа Дейвис, Германия – Аржентина - Нова спорт

19:00 Голф: PGA тур, RSM Класик, първи ден - Евроспорт 2

19:30 Баскетбол: Анадолу Ефес – Барселона - МАХ Спорт 1

21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, четвъртфинал - Евроспорт 1

21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага - Евроспорт 2

21:15 Баскетбол: Панатинайкос – Париж - МАХ Спорт 3

21:30 Баскетбол: Олимпия Милано – Апоел ТА - МАХ Спорт 2

21:45 Баскетбол: Реал – Жалгирис - МАХ Спорт 1

22:00 Футбол: Питърбро – Стокпорт - Диема спорт 2

02:30 Формула 1: първа тренировка за Гран при на Лас Вегас - Диема спорт 3


