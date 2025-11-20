Спортът по ТВ в четвъртък (20 ноември)

09:00 Футбол: Ийст Бенгалс – Ухан - жени - Нова спорт
11:00 Тенис: Купа Дейвис: Испания – Чехия - Нова спорт
13:00 Футбол: Насаф – Бан Хатум - жени - Диема спорт 3
16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, четвъртфинал - Евроспорт 1
18:00 Тенис: Купа Дейвис, Германия – Аржентина - Нова спорт
19:00 Голф: PGA тур, RSM Класик, първи ден - Евроспорт 2
19:30 Баскетбол: Анадолу Ефес – Барселона - МАХ Спорт 1
21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, четвъртфинал - Евроспорт 1
21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага - Евроспорт 2
21:15 Баскетбол: Панатинайкос – Париж - МАХ Спорт 3
21:30 Баскетбол: Олимпия Милано – Апоел ТА - МАХ Спорт 2
21:45 Баскетбол: Реал – Жалгирис - МАХ Спорт 1
22:00 Футбол: Питърбро – Стокпорт - Диема спорт 2
02:30 Формула 1: първа тренировка за Гран при на Лас Вегас - Диема спорт 3
