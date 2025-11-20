Спортът по ТВ в четвъртък (20 ноември)

Почетният президент на Байерн за Компани: С този треньор най-после можеш да се отпуснеш на седалката

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес отново сподели удовлетворението си от работата на треньора на тима Венсан Компани. Привличането на ...