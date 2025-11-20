Новини
Гергана Топалова с успех над американка в Бока Ратон

20 Ноември, 2025 10:47

Родната тенисистка е поставена под №6 в схемата

Гергана Топалова с успех над американка в Бока Ратон - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей кортове в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи с 6:2, 4:6, 6:2 представителката на домакините Анастасия Сисоева. Срещата продължи 2 часа и 4 минути.

Топалова поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет, но във втората част загуби три поредни гейма от 4:3 до 6:4. Българката поведе с 5:0 в третата решителна част, а след това я спечели с 6:2. Във втория кръг Топалова ще играе срещу участващата с „уайлд кард" Ейва Родригес (САЩ).

Диа Евтимова пък се класира за четвъртфиналите на двойки в тази надпревара. Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния) спечелиха на старта със 7:6(5), 6:1 срещу Ейдън Ръсел (САЩ) и Сусана Сурада (Салвадор).


