Жена пое кормилото на водещ клуб в Германия

За първи път в историята на професионалния футбол в Германия жена поема управлението на клуб. При това не на кой да е, а на втория във временното класиране на Бундеслигата - РБ Лайпциг, предаде Топспорт.

Според информация на BILD, 59-годишната Татяна Хаени ще бъде изпълнителен директор на "червените бикове".

Клубът, под ръководството на председателя на надзорния съвет Оливер Минцлаф, който заемаше същия пост до ноември 2022 г., продължава с мащабните промени. В продължение на три години шефът на Red Bull е търсил най-подходящия кандидат за позицията. И го намира в САЩ в лицето на родената в Швейцария Хаени.

Името ѝ може да е непознато за много фенове, но във футболните среди тя е добре позната фигура. В сряда Минцлаф официално обяви назначението пред всички служители на РБ Лайпциг по време на вътрешно събрание.

Татяна Хаени има впечатляваща визитка. Тя е бивша професионална футболистка с 23 мача за националния отбор на Швейцария. След края на състезателната си кариера тя става първият служител на УЕФА, който се занимава изключително с женски футбол. Нейният професионален път включва 18 години като ръководител на отдела за женски футбол в световната футболна централа ФИФА, 2 години като директор на женския футбол в Швейцарската футболна асоциация. От януари 2023 г. работи в Ню Йорк като спортен директор на американската професионална лига за жени (NWSL).

Очаква се тя официално да встъпи в длъжност на 1 януари.

В миналото е имало жени президенти на клубове в Първа и Втора Бундеслига. Например, Никол Кумпис е президент на Айнтрахт Брауншвайг от 2022 г., а Лизелоте Кнехт е била начело на 1860 Мюнхен между 1988 и 1992 г. Хаени обаче е първата жена, която ще ръководи ежедневните операции на клуб от Бундеслигата.

Нейното назначение ще доведе до промени в досегашното ръководство на РБ Лайпциг. Йохан Пленге (40) ще поеме позицията на заместник-управляващ директор. Най-отгоре, обаче, ще бъде Хаени, която е ценена като отборен играч и се очаква да поведе сегашния екип.