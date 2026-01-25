Новини
Карлос Алкарас стигна до трети пореден четвъртфинал в Австралия

Карлос Алкарас стигна до трети пореден четвъртфинал в Австралия

25 Януари, 2026 09:17 617 0

Срещата, която беше прекъсната заради медицински проблем в публиката, завърши в три сета

Карлос Алкарас стигна до трети пореден четвъртфинал в Австралия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас стигна до трети пореден четвъртфинал в Откритото първенство на Австралия по тенис, побеждавайки отново на турнир от Големия шлем американеца Томи Пол. Срещата, която беше прекъсната в един момент заради медицински проблем сред публиката, завърши в три сета в полза на испанеца 7:6 (7:6), 6:4, 7:5, предаде БТА.

След като разгроми Пол на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ миналата година и го победи в четири сета на Уимбълдън през 2024-а, сега водачът в ранглистата на АТР постигна победа над 19-ия поставен и под следобедното слънце на „Род Лейвър Арена“.

Първият сет беше прекъснат за около 14 минути при резултат 3:3 в тайбрека, тъй като медицинският персонал се погрижи за пострадал зрител на високите етажи на трибуните. Възрастната жена успя да се изправи на крака и ѝ беше помогнато да излезе от стадиона.

Когато играта се възобнови, Пол допусна двойна грешка и загуби сета, задавайки тона на мач, в който той пропиля упоритата си работа с моментни пропуски.

По един пробив на сервис във всеки от последните два сета беше всичко, от което се нуждаеше Алкарас, за да спечели мача, след като на практика не даде нищо на Пол на собствения си сервис. Следващият съперник на Алкарас ще бъде ясен след края на срещата между представителя на домакините Алекс де Минор, номер 6, и Александър Бублик – номер 10.

На зрителите и специалистите направи впечатление, че Алкарас е променил изпълнението на началния удар и от една страна е необичайно за съперниците, но пък напомня в голяма степен това на Новак Джокович. И сръбската легенда му е изпратил леко подкрепящо послание по този повод.

„Не знаех, наистина, че е като сервиса на Джокович. Той дори ми рпати съобщение: ОК, сега обаче трябва да ми платиш, че ме използваш“, каза Алкарас и се засмя. „Знам, че имам вече договор за това, но още не съм го виждал“, продължи испанецът с усмивка.

А по повод срещата и съпротивата на Пол, която беше наистина само в първия сет, фаворитът каза: „Той започна доста силно... Знаех, че ще имам своите „шансове“ и мисля, че го направих“. Като цяло това беше наистина високо ниво на тенис и от двете страни, но съм наистина щастлив, че го спечелих в три сета“.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
