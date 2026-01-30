Спортът по ТВ в петък (30 януари)

08.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
08.00 Футзал: Саудитска Арабия – Иран - Нова спорт
10.00 Футзал: Австралия – Узбекистан - Нова спорт
10.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кран Монтана, спускане, жени - Евроспорт 2
12.00 Футбол: Малайзия – Афганистан - Нова спорт
12.40 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, жени, директно - Евроспорт 2
13.00 Футбол: Жребий за Шампионската лига - МАХ Спорт 3
13.30 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, масов старт на 10 км, мъже - Евроспорт 1
13.30 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, четвърти етап, мъже - Евроспорт 2
14.00 Футбол: Жребий за Лига Европа - МАХ Спорт 3
14.00 Футбол: Таджикистан – Япония - Нова спорт
14.00 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал ди Фаса, ски крос, мъже и жени - Евроспорт 1
15.00 Снукър: Германия Мастърс, четвъртфинал - Евроспорт 1
15.30 Колоездене: Челъндж Майорка, мъже - Евроспорт 2
17.15 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, смесено отборно състезание - Евроспорт 2
19.30 Футбол: Ал Холуд – Ал Насър - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: Нюрнберг – Пройсен Мюнстер - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Магдебург – Хановер - Диема спорт 3
19.30 Волейбол: Левски – Дея - МАХ Спорт 2
20.30 Баскетбол: Монако – Болоня - МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Германия Мастърс, четвъртфинал - Евроспорт 1
21.30 Футбол: Кьолн – Волфсбург - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Лацио – Дженоа - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Ланс – Льо Авър - Диема спорт
21.45 Баскетбол, АСВАЛ – Панатинайкос - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Еспаньол – Алавес - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Бристъл Сити – Дарби Каунти - Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, втори ден - Евроспорт 2
