Съдийската комисия на БФС залаожи на младостта и иновациите

Българският футболен пейзаж се раздвижва още преди официалния старт на пролетния полусезон, а Съдийската комисия към БФС изненадва с нестандартни решения. Вместо да се придържа към изпитаните имена, ръководството на съдиите избра да заложи на свежа кръв и технологични новости за предстоящия сблъсък за Суперкупата между Левски и Лудогорец.

Във вторник вечерта, когато двата гранда ще премерят сили в един от най-очакваните мачове на сезона, главен арбитър ще бъде Мариян Гребенчарски – млад и амбициозен съдия, който вече се утвърждава като едно от най-обещаващите имена в родното съдийство. С едва 17 мача в efbet Лига и общо 60 в професионалния футбол, Гребенчарски получи признание като най-перспективен млад съдия за 2025 година, а сега му се поверява отговорността да ръководи двубой с огромен заряд.

Любопитното е, че този път традиционните фаворити за подобни дербита – Георги Кабаков, Валентин Железов и наскоро отличеният за №1 у нас Радослав Гидженов – остават извън светлината на прожекторите. Това решение вероятно ще бъде прието с облекчение от страна на Левски, чийто ръководители неведнъж са изразявали недоволство от съдийски решения именно в мачове срещу Лудогорец.

Освен свежия избор на рефер, Съдийската комисия въвежда и технологична иновация – за първи път в историята на българския футбол главният съдия ще носи боди камера. Така феновете ще могат да надникнат през очите на арбитъра и да усетят напрежението и динамиката на терена от първо лице. България се нарежда сред елитните европейски първенства като Висшата лига, Ла Лига, Серия А и Бундеслигата, които вече използват тази технология, и става първата страна на Балканите с подобна практика.

Този смел ход на Съдийската комисия е ясен сигнал, че се търси не само обновление, но и прозрачност в съдийството – нещо, което ще бъде от ключово значение и в напрегнатата битка за титлата. Левски мечтае за първа шампионска корона от 2009 година, Лудогорец брани 14-годишната си доминация, а ЦСКА се бори за място в Европа след две години отсъствие от евротурнирите. Пролетният дял обещава да бъде изпълнен с емоции, обрати и, разбира се, горещи спорове около съдийските решения.