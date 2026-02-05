Новини
В Португалия: На Веласкес и този път не беше писано да спечели трофей, но мечтата за титлата е жива

В Португалия: На Веласкес и този път не беше писано да спечели трофей, но мечтата за титлата е жива

5 Февруари, 2026 16:15

Хулио Веласкес се надяваше да спечели първа титла с Левски, но претърпя загуба от действащия шампион и хегемон в България Лудогорец

В Португалия: На Веласкес и този път не беше писано да спечели трофей, но мечтата за титлата е жива - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Авторитетното португалско издание A Bola обърна внимание на мача за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец. Известната медия посочи, че треньорът на "сините" Хулио Веласкес остава без трофей в кариерата си. Припомняме, че наскоро бившият наставник на Беленензес, Маритимо и Виториа Сетубал даде дълго интервю пред португалската медия, в което разказа за престоя си на „Герена“ и мечтата да спечели трофей начело на Левски.

„Хулио Веласкес се надяваше да спечели първа титла с Левски, но претърпя загуба от действащия шампион и хегемон в България Лудогорец. И този път не беше писано да се случи. Въпреки че сините бяха непобедени в четири поредни мача срещу орлите, столичани не успяха да надвият в петия път. Мачът беше доста равностоен, като Левски имаше добри възможности за гол през второто полувреме, но не успя да ги превърне в голове и си тръгна победен. Левски загуби с 0:1 битката за Суперкупата. Все пак Веласкес и сините са на първата позиция в шампионата и мечтата за титлата е жива“, написа A Bola.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Модгей

    5 0 Отговор
    Сините пеперуди отново са нещастни. Така ще е!

    16:26 05.02.2026

  • 3 Лост

    5 0 Отговор
    Къде ги видяха тези добри положения за гол?

    16:57 05.02.2026

  • 4 Веласкес

    2 0 Отговор
    И отбора от обoрa , ще получат един латексов чорап, ако ме разбирате... Ква титла?

    18:36 05.02.2026

