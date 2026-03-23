Реал Мадрид стартира процедура по обжалване на червения картон на Федерико Валверде

23 Март, 2026 16:44 424 0

Уругвайският национал бе изгонен директно от игра в 77-ата минута на драматичния двубой срещу Атлетико Мадрид

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Вълненията на „Сантяго Бернабеу“ не стихват, след като Реал Мадрид официално обяви, че ще оспори наказанието на своя ключов полузащитник Федерико Валверде.

Уругвайският национал бе изгонен директно от игра в 77-ата минута на драматичния двубой срещу Атлетико Мадрид, завършил с победа 3:2 за „белия балет“ в испанската Ла Лига. Инцидентът се разигра в центъра на терена, където Валверде извърши остро нарушение срещу Алекс Баена. Главният съдия Хосе Монтеро не се поколеба и вдигна червения картон, като в официалния си доклад описа ситуацията като „грубо ритане в гръб“.

Според информация на авторитетното издание „Марка“, това решение води до два двубоя наказание за 27-годишния халф. Така Валверде рискува да пропусне следващите два важни мача на Реал Мадрид в първенството – срещу Майорка и Жирона.

Ръководството на столичния гранд обаче не е съгласно с наложената санкция и вече е предприело стъпки за обжалване пред съответните органи на Ла Лига.


Подобни новини


