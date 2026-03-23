Новини
Спорт »
Тенис »
Ига Швьонтек и Вим Фисет поемат по различни пътища

23 Март, 2026 19:39 507 0

Раздялата бележи нова страница в кариерата на младата шампионка

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ига Швьонтек изненада феновете си с новината, че прекратява сътрудничеството си с треньора Вим Фисет. Решението идва само дни след неочакваната ѝ загуба във втория кръг на престижния турнир в Маями, където полякинята отстъпи пред сънародничката си Магда Линете. Това поражение сложи край на впечатляващата ѝ серия от 73 последователни победи в първите си мачове на WTA турнири – рекорд, който дълго време изглеждаше недостижим.

Швьонтек и Фисет започнаха съвместната си работа през октомври 2024 година, а под негово ръководство Ига постигна един от най-големите си успехи – триумф на „Уимбълдън“ през 2025 година, с което добави шеста титла от Големия шлем към богатата си колекция.

В емоционално послание в социалните мрежи, третата в световната тенис ранглиста сподели: „Животът и спортът понякога ни изправят пред неочаквани обрати. Турнирът в Маями беше истинско изпитание за мен. Изпитвам разочарование и поемам отговорност за представянето си. Въпреки това, научих ценни уроци, които ще ми помогнат да израсна. След дълги размисли реших да сложа край на партньорството си с Вим. Благодарна съм за неговата отдаденост, професионализъм и за всички успехи, които постигнахме заедно – включително сбъдването на една от най-големите ми мечти.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове