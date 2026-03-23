Ига Швьонтек и Вим Фисет поемат по различни пътища

Ига Швьонтек изненада феновете си с новината, че прекратява сътрудничеството си с треньора Вим Фисет. Решението идва само дни след неочакваната ѝ загуба във втория кръг на престижния турнир в Маями, където полякинята отстъпи пред сънародничката си Магда Линете. Това поражение сложи край на впечатляващата ѝ серия от 73 последователни победи в първите си мачове на WTA турнири – рекорд, който дълго време изглеждаше недостижим.

Швьонтек и Фисет започнаха съвместната си работа през октомври 2024 година, а под негово ръководство Ига постигна един от най-големите си успехи – триумф на „Уимбълдън“ през 2025 година, с което добави шеста титла от Големия шлем към богатата си колекция.

В емоционално послание в социалните мрежи, третата в световната тенис ранглиста сподели: „Животът и спортът понякога ни изправят пред неочаквани обрати. Турнирът в Маями беше истинско изпитание за мен. Изпитвам разочарование и поемам отговорност за представянето си. Въпреки това, научих ценни уроци, които ще ми помогнат да израсна. След дълги размисли реших да сложа край на партньорството си с Вим. Благодарна съм за неговата отдаденост, професионализъм и за всички успехи, които постигнахме заедно – включително сбъдването на една от най-големите ми мечти.“