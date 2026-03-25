Победи за Ню Йорк Никс и Денвър Нъгетс в НБА

Ню Йорк Никс победи гостуващия тим на Ню Орлиънс Пеликанс със 121:116 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Момчетата на Майк Браун записаха 4 блока и овладяха 41 борби. Над всички за Никс бе Джейлън Брънсън с 32 точки и 7 завършващи паса, докато Оу Джи Ануноби и Карл-Антъни Таунс добавиха по 21 точки. За "пеликаните" най-резултатен бе Зайън Уилямсън с 22 точки.



Ню Йорк заема трето място във временното класиране в Източната конференция с 48 победи и 25 загуби, докато Ню Орлиънс е на 11-а позиция на Запад с 25 успеха от 73 срещи.



Денвър Нъгетс спечели гостуването си на Финикс Сънс със 125:123.

Момчетата на Дейвид Ателман си раздадоха 35 асистенции и овладяха 50 борби. Над всички за "златните буци" бе Никола Йокич с "трипъл-дабъл" от 23 точки, 17 борби и 17 завършващи паса, докато Джамал Мъри добави 21 точки и 6 асистенции. За "слънцата" най-резултатен бе Девин Букър с 22 точки.



Денвър заема четвърто място във временното класиране в Западната конференция с 45 победи и 28 загуби, докато Финикс е на 7-ма позиция с 40 успеха и 33 загуби.



Кливланд Кавалиърс победи гостуващия тим на Орландо Меджик със 136:131.

Момчетата на Кени Аткинсън вкараха 26 от 29 наказателни изстрела и откраднаха топката 7 пъти. Над всички за "кавалеристите" бе Донован Мичъл с 42 точки, докато Джеймс Хардън добави 26 точки и 7 асистенции. За "магьосниците" най-резултатен бе Паоло Банкеро с 36 точки.



Кливланд заема четвърто място във временното класиране в Източната конференция с 45 победи и 27 загуби, докато Орландо е на 10-а позиция с 38 успеха и 34 поражения.



Шарлът Хорнетс победи гостуващия тим на Сакраменто Кингс със 134:90. Момчетата на Чарлс Лий вкараха 26 от 55 опита за три точки и овладяха 57 борби. Над всички за "щършелите" бе Коби Уайт с 27 точки и 5 борби, докато ЛаМело Бол добави 20 точки, 6 борби и 8 асистенции. За "кралете" най-резултатен бе Даекуон Плоуден с 22 точки.



Шарлът заема осмо място във временното класиране в Източната конференция с 38 победи и 34 загуби, докато Сакраменто е на последната 15-а позиция на Запад с 19 успеха от 73 срещи.