Новини
Спорт »
Баскетбол »
Победи за Ню Йорк Никс и Денвър Нъгетс в НБА

25 Март, 2026 10:45 304 0

  • нба-
  • баскетбол-
  • резултати-
  • класиране

Мъките за Сакраменто Кингс нямат край

Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Ню Йорк Никс победи гостуващия тим на Ню Орлиънс Пеликанс със 121:116 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Момчетата на Майк Браун записаха 4 блока и овладяха 41 борби. Над всички за Никс бе Джейлън Брънсън с 32 точки и 7 завършващи паса, докато Оу Джи Ануноби и Карл-Антъни Таунс добавиха по 21 точки. За "пеликаните" най-резултатен бе Зайън Уилямсън с 22 точки.

Ню Йорк заема трето място във временното класиране в Източната конференция с 48 победи и 25 загуби, докато Ню Орлиънс е на 11-а позиция на Запад с 25 успеха от 73 срещи.

Денвър Нъгетс спечели гостуването си на Финикс Сънс със 125:123.

Момчетата на Дейвид Ателман си раздадоха 35 асистенции и овладяха 50 борби. Над всички за "златните буци" бе Никола Йокич с "трипъл-дабъл" от 23 точки, 17 борби и 17 завършващи паса, докато Джамал Мъри добави 21 точки и 6 асистенции. За "слънцата" най-резултатен бе Девин Букър с 22 точки.

Денвър заема четвърто място във временното класиране в Западната конференция с 45 победи и 28 загуби, докато Финикс е на 7-ма позиция с 40 успеха и 33 загуби.

Кливланд Кавалиърс победи гостуващия тим на Орландо Меджик със 136:131.

Момчетата на Кени Аткинсън вкараха 26 от 29 наказателни изстрела и откраднаха топката 7 пъти. Над всички за "кавалеристите" бе Донован Мичъл с 42 точки, докато Джеймс Хардън добави 26 точки и 7 асистенции. За "магьосниците" най-резултатен бе Паоло Банкеро с 36 точки.

Кливланд заема четвърто място във временното класиране в Източната конференция с 45 победи и 27 загуби, докато Орландо е на 10-а позиция с 38 успеха и 34 поражения.

Шарлът Хорнетс победи гостуващия тим на Сакраменто Кингс със 134:90. Момчетата на Чарлс Лий вкараха 26 от 55 опита за три точки и овладяха 57 борби. Над всички за "щършелите" бе Коби Уайт с 27 точки и 5 борби, докато ЛаМело Бол добави 20 точки, 6 борби и 8 асистенции. За "кралете" най-резултатен бе Даекуон Плоуден с 22 точки.

Шарлът заема осмо място във временното класиране в Източната конференция с 38 победи и 34 загуби, докато Сакраменто е на последната 15-а позиция на Запад с 19 успеха от 73 срещи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове