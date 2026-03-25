Включват нови отбори от Сиатъл и Лас Вегас в НБА

Членовете на борда на губернаторите в Националната баскетболна асоциация (НБА) ще гласуват днес за разширяването на Лигата в Сиатъл и Лас Вегас, съобщава АП.

Ако настоящите собственици одобрят промяната, а по всичко личи, че това ще се случи, НБА ще започне процеса на работа с потенциални собственици, които да дадат начало на нови отбори в двата града в западната част на страната през следващите няколко години.

В случай, че гласуването премине успешно, то ще даде надежда на много от играчите в Лигата, които са родени или имат общо с тези градове.

„Това е град с баскетболна култура, така че според мен е задължително да се върнем там“, заяви роденият в Сиатъл гард Джамал Мъри.

„Според мен това отдавна чака да се случи. Всички бяха разочаровани, когато отборът се премести, а оттогава просто чакаме и се надяваме, че един ден ще се върнат. Сигурен съм, че тези новини карат хората да се вълнуват. Аз лично съм много щастлив за децата, които растат сега, защото Сиатъл е много голям баскетболен град“, обясни друг звезден играч от НБА, роден в Сиатъл - Паоло Банкеро.

Същото важи и за Лас Вегас, който всяка година е домакин на Лятната лига, както и финалната фаза на наскоро формирания турнир за Купата на НБА, с което се превърна в незаменима част от екосистемата на НБА.

В случай, че собствениците се съгласят да разширят Лигата отвъд сегашните 30 отбора, ще има нужда от много нови решения. Цената на разширяването, която се очаква да бъде поне 6 милиарда долара, датите на присъединяване на новите клубове (най-рано през сезон 2028/29), както и промените в двете конференции - вероятно поне един отбор ще бъде прехвърлен към Източната конференция, за да се запази балансът.

Наставникът на Голдън Стейт Уориърс - Стив Кър, изрази мнение, че тимът на СуперСоникс, който играеше в Сиатъл между 1967 и 2008 година, е един от най-емблематичните клубове в НБА, преди да се премести в Оклахома Сити и да се преименува на „Тъндър“.

„Бях шокиран, когато Лигата напусна Сиатъл. Там има невероятни фенове. Страхотен пазар за баскетбола. Много таланти идват от Сиатъл. Това е страхотен спортен град, така че беше шокиращо за всички нас, когато клубът напусна града. Всички се надявахме, че разширяването ще се случи доста по-рано от тези 18-19 години, които трябваше да чакаме, за да се върне баскетболът там. Те принадлежат на този град, отборът му принадлежи. Феновете го заслужават“, заяви наставникът на „воините“.

Сред другите теми, които ще обсъждат собствениците, е създаването на НБА Лига в Европа. Нейното осъществяване ще трябва да стане с помощта на световната централа ФИБА и нейният европейски филиал - ФИБА Европа.