Турция на крачка от Мондиал 2026 след успех над Румъния

Турция е само на един двубой разстояние от дългоочакваното завръщане на Световното първенство по футбол. След 24-годишна пауза "полумесеците" са на прага на ново класиране, след като надделяха с минималното 1:0 над коравия тим на Румъния.

Героят на вечерта се оказа Ферди Кадиоглу, който в 53-ата минута реализира единственото попадение в срещата. Асистенцията бе дело на младата звезда Арда Гюлер, който с прецизен дълъг пас разсече румънската отбрана и позволи на Кадиоглу да промуши топката покрай безпомощния Андрей Раду.

Гостите също имаха своя шанс да се върнат в мача – 13 минути преди последния съдийски сигнал Николае Станчу разтресе десния страничен стълб, но късметът бе на страната на турците.

С този успех Турция си осигури място във финалния плейоф, където ще срещне победителя от двойката Словакия – Косово.