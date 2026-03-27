ФИФА одобри пет нови правила преди Световното първенство

27 Март, 2026 08:00 1 605 2

Промените влизат в сила от юни и засягат ВАР, ъгловите удари и поведението на играчите

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ФИФА официално одобри пет нови правила, които ще се прилагат от старта на Световното първенство на 11 юни, когато Мексико и Южна Африка ще изиграят откриващия мач.

Най-очакваната промяна засяга вторите жълти картони: ВАР вече ще може да се намеси и да отмени втори жълт, ако прецени, че е бил даден погрешно.

Системата ще може да анулира и неправилно присъдени ъглови удари.
Арбитрите получават и нови правомощия срещу бавенето на играта. Съдиите ще броят секундите, които заменен футболист отнема, за да напусне терена. Ако това отнеме повече от минута, неговият заместник ще трябва да изчака 60 секунди преди да влезе, оставяйки временно отбора с десет играча.

Аут-ударите и ударите от врата пък ще трябва да се изпълняват в рамките на пет секунди след свиркането, иначе топката преминава при противника.

Потвърдено е и правилото, че единствено капитанът има право да разговаря с арбитъра. Всеки друг играч, който се опита да спори или заобиколи съдията, ще получи жълт картон.

Последната промяна засяга контузените: футболист, получил медицинска помощ на терена след сблъсък, трябва да излезе и да изчака минута, преди да се върне. Изключение се прави само ако нарушителят е наказан с жълт картон.​​​​​​​​​​​​​​​​


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    6 0 Отговор
    става дигитални, тогава да махат съдийте само се пречкат, а даже объркват и футбола.

    08:23 27.03.2026

  • 2 Иван Грозни

    2 0 Отговор
    На българските тарикати им давам най-много едно полувреме и са на носилки.

    09:10 27.03.2026

