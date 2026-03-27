Спортът по ТВ в петък (27 март)

27 Март, 2026 06:15 1 398 0

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Япония Диема спорт 3

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

10.30 Соломонови острови – България БНТ 3

12.25 Фигурно пързаляне: Световен шампионат в Прага, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 1

15.20 Колоездене: Обиколка на Каталуния, пети етап, мъже Евроспорт 2

16.00 Ски скокове: Световна купа в Планица, ски полети, мъже Евроспорт 1

Фигурно пързаляне: Световен шампионат в Прага, волна програма, жени Евроспорт 1

17.00 Азербайджан – Сейнт Лусия Нова спорт

17.00 Колоездене: Е3 Класик, мъже Евроспорт 2

17.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на САЩ МАХ Спорт 3

19.00 Черна гора – Андора Диема спорт 3

19.00 Австрия – Гана Диема спорт 2

19.30 Волейбол, мач от плейофите МАХ Спорт 2

19.45 Баскетбол, Фенербахче – Жалгирис МАХ Спорт 3

20.00 Гибралтар – България Диема спорт

21.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1

21.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хюстън, втори ден Евроспорт 2

21.15 Панатинайкос – Монако МАХ Спорт 4

21.45 Швейцария – Германия Диема спорт 3

21.45 Уругвай – Англия Диема спорт 2

21.45 Баскетбол, Барселона – Цървена звезда МАХ Спорт 2

21.50 Мото GP, тренировка за Гран при на САЩ МАХ Спорт 3

22.00 Испания – Сърбия Нова спорт

01.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1

01.00 НХЛ, Бъфало – Детройт МАХ Спорт 2

04.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Япония Диема спорт 3


