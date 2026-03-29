Тервел Пулев ще бъде част от MAX FIGHT 64, но като треньор

Тервел Пулев ще бъде част от MAX FIGHT 64, но като треньор

29 Март, 2026 08:26 972 5

Ще дава съвети на Тома Великов

Тервел Пулев ще бъде част от MAX FIGHT 64, но като треньор - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Олимпийският медалист Тервел Пулев ще вземе участие в галавечерта ELITBET MAX FIGHT 64, но този път в ролята на треньор. Той ще изведе на ринга своя възпитаник Тома Великов, състезател на боксов клуб „Венко Пулев“, съобщава БТА.

Младият български боксьор ще се изправи срещу шампиона на Украйна Константин Егоров на 4 април в София. Двубоят е част от програмата на MAX FIGHT и предизвиква сериозен интерес, тъй като Великов се подготвя под ръководството на един от най-успешните български боксьори в последните години.

Съперникът му Егоров е едва на 19 години, но вече има солиден опит – трикратен шампион на Украйна при юношите и участник на професионалния ринг с актив от две победи и една загуба. Той представлява СК „Беси“ (Велинград), където тренира под ръководството на Красимир Толупов.

Очаква се двубоят да предложи оспорвана битка между двама млади и амбициозни състезатели, които правят първите си сериозни стъпки в професионалния бокс и ще търсят важен успех.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Здрасти

    13 0 Отговор
    За тоя скоро излезе информация, че е правил имоти измами. В тубата има клипче с историята.

    09:18 29.03.2026

  • 2 Гошо

    7 0 Отговор
    Този измамник да връща къщата на жената.
    Той за затвора, на състезание тръгнал.
    Няма такава държава!

    09:38 29.03.2026

  • 3 Тото 1 и Тото 2

    7 0 Отговор
    А що не се бие и той , също кат батко си ?

    Коментиран от #4

    09:41 29.03.2026

  • 4 Пища ХУФнагел

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тото 1 и Тото 2":

    Той веч не е бияч , а истински строител ! Барабар с бате си. Турнали са имената си за реклама даже и гледат страшно от плакатите. Ужас !

    09:43 29.03.2026

  • 5 Кобрата

    0 2 Отговор
    Ако има великан в българския боксьор,това е Кубрат.Високо стой на световно ниво.

    11:39 29.03.2026

