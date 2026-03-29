Тервел Пулев ще бъде част от MAX FIGHT 64, но като треньор

Олимпийският медалист Тервел Пулев ще вземе участие в галавечерта ELITBET MAX FIGHT 64, но този път в ролята на треньор. Той ще изведе на ринга своя възпитаник Тома Великов, състезател на боксов клуб „Венко Пулев“, съобщава БТА.

Младият български боксьор ще се изправи срещу шампиона на Украйна Константин Егоров на 4 април в София. Двубоят е част от програмата на MAX FIGHT и предизвиква сериозен интерес, тъй като Великов се подготвя под ръководството на един от най-успешните български боксьори в последните години.

Съперникът му Егоров е едва на 19 години, но вече има солиден опит – трикратен шампион на Украйна при юношите и участник на професионалния ринг с актив от две победи и една загуба. Той представлява СК „Беси“ (Велинград), където тренира под ръководството на Красимир Толупов.

Очаква се двубоят да предложи оспорвана битка между двама млади и амбициозни състезатели, които правят първите си сериозни стъпки в професионалния бокс и ще търсят важен успех.